ClearSmart 感应技术，让您安心享用

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。