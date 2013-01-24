主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电热水器

AWH1211/93
  • 等待不再漫长，沐浴更加安全 等待不再漫长，沐浴更加安全 等待不再漫长，沐浴更加安全
    -{discount-value}

    电热水器

    AWH1211/93

    等待不再漫长，沐浴更加安全

    这款电热水器拥有Heat-Express热速递技术，可以节省60%的等待时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。 查看所有优势

    电热水器

    等待不再漫长，沐浴更加安全

    这款电热水器拥有Heat-Express热速递技术，可以节省60%的等待时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。 查看所有优势

    等待不再漫长，沐浴更加安全

    这款电热水器拥有Heat-Express热速递技术，可以节省60%的等待时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。 查看所有优势

    电热水器

    等待不再漫长，沐浴更加安全

    这款电热水器拥有Heat-Express热速递技术，可以节省60%的等待时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。 查看所有优势

    相似产品

    See all gas-water-heaters

      等待不再漫长，沐浴更加安全

      3+5重安全防护，守护全家洗浴安全

      • 60L，储热式
      • 2000W/3000W
      • 单胆
      • 数字控制

      双管加热技术，节省60%*的等待时间

      双管加热技术与普通的单管加热相比，可先加热内胆上半部分的水，节省60%的等待时间。

      3重防触电保护，保障沐浴安全

      出水断电、隔电墙和三极断电三重防触电保护系统，消除触电隐患，保障用户的洗浴安全。

      5重安全防护系统，保证机器运行无忧

      高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4防水等级以及自动泄压5重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

      内胆高温杀菌技术，有效杀死水中99.9%*的微生物细菌

      内胆温度可加热至80℃，可有效杀死水中99.9%*的微生物细菌。

      双人预约模式，让您回家即可享用热水

      支持双时间段预约，断电仍可记忆，无需重复设置。

      标配遥控器，背面贴心磁铁设计

      红外无线遥控，操作便捷；背面磁铁设计，可贴至热水器机身，不易遗失。

      技术规格

      • 产品规格

        容量
        60L
        净重
        24.3kg  千克
        毛重
        27.7kg  千克
        包装尺寸
        570 * 485 * 1005mm  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        控制类型
        触摸控制+无线遥控
        安装方式
        横式挂墙
        加热方式
        双管加热
        额定电功率
        3000W  瓦
        电压及频率
        220V～/50Hz
        铭牌额定压力
        0.8MPa
        安全阀额定压力
        0.85MPa
        能效等级
        一级

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        保修
        • 内胆8年
        • 整机2年

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 省时60% ：以50L功率1200W单管加热时间为基准进行对比计算。双管3000W加热时间约为60分钟，1200W加热时间为150分钟，省时60%。
          • 99.9%杀菌率是委托中国家用电器检测所测试得出的。