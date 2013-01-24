等待不再漫长，沐浴更加安全
这款电热水器拥有Heat-Express热速递技术，可以节省60%的等待时间，智能维护系统可以为您和您的家人提供更洁净的沐浴体验，3+5安全防护系统全方位守护家人洗浴安全。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
等待不再漫长，沐浴更加安全
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双管加热技术与普通的单管加热相比，可先加热内胆上半部分的水，节省60%的等待时间。
出水断电、隔电墙和三极断电三重防触电保护系统，消除触电隐患，保障用户的洗浴安全。
高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4防水等级以及自动泄压5重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。
内胆温度可加热至80℃，可有效杀死水中99.9%*的微生物细菌。
支持双时间段预约，断电仍可记忆，无需重复设置。
红外无线遥控，操作便捷；背面磁铁设计，可贴至热水器机身，不易遗失。
产品规格
主要参数
原产地
服务