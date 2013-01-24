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燃气热水器

AWH6102/93
  • 告别冷水，尽享舒适 告别冷水，尽享舒适 告别冷水，尽享舒适
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    燃气热水器

    AWH6102/93

    告别冷水，尽享舒适

    这款电热水器采用时尚的用户友好型设计，方便易用。等待热水令人非常懊恼和浪费时间。借助零冷水再循环技术，您可以立即享受无尽的热水。 查看所有优势

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      告别冷水，尽享舒适

      确保零冷水

      • 13 升
      • 天然气
      • 强排式
      • Wi-Fi 智能控制

      24 小时再循环模式下即时提供热水

      内置热水循环系统可实现 24 小时热水供应，客户不会用到冷水，尽享舒适的清洗体验。

      手动再循环模式触发再循环

      如果没有预约按需热水，只需轻敲/扭动水龙头就可以手动触发再循环过程，确保在几秒钟内按需提供热水。

      使用应用程序随时随地控制热水器

      借助 Wi-Fi 智能控制，无需对机器进行重复调整。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时，实时检测热水器的运行，发现异常时会发出警报。

      智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热水温度

      进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。

      微焰技术，实现精准温度

      在夏天，当入水温度较高时，出水温度很容易过高，而在冬天时则正好相反。微焰技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

      预过滤网可有效阻隔杂质

      在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

      自动氧含量调节功能可烧尽多余天然气

      当传感器检测到天然气水平增高时，Air Plus 会自动调节并补充氧含量，以便确保完全燃烧，从而烧尽有害气体。

      双重天然气泄漏保护系统（针对一氧化碳与甲烷）

      当一氧化碳与甲烷浓度超标时，警报将启动。

      3 摄氏度内的关开式温度变化

      为防止烫伤，当热水在短时间内关闭并打开时，旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起，确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 摄氏度内。

      技术规格

      • 原产地

        燃气热水器
        中国

      • 普通参数

        容量
        13  升/分钟
        燃气种类
        天然气 (12T)
        排气方式
        强排式
        净重
        12  千克
        总重
        15  千克
        产品尺寸（长*宽*高）
        608*370*158  毫米
        包装尺寸（长*宽*高）
        855*540*255  毫米

      • 主要参数

        颜色
        白色
        控制类型
        按键控制
        额定燃气压力
        2000Pa
        电压及频率
        220V/50Hz
        额定电功率
        38  瓦
        额定热负荷
        25kW
        水温调节范围
        35-65  °C
        适用水压
        0.02-0.8MPa
        接头规格
        G1/2

      • 服务

        保修期
        2 年

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