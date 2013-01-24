内置热水循环系统可实现 24 小时热水供应，客户不会用到冷水，尽享舒适的清洗体验。
如果没有预约按需热水，只需轻敲/扭动水龙头就可以手动触发再循环过程，确保在几秒钟内按需提供热水。
借助 Wi-Fi 智能控制，无需对机器进行重复调整。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时，实时检测热水器的运行，发现异常时会发出警报。
进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。
在夏天，当入水温度较高时，出水温度很容易过高，而在冬天时则正好相反。微焰技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。
在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。
当传感器检测到天然气水平增高时，Air Plus 会自动调节并补充氧含量，以便确保完全燃烧，从而烧尽有害气体。
当一氧化碳与甲烷浓度超标时，警报将启动。
为防止烫伤，当热水在短时间内关闭并打开时，旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起，确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 摄氏度内。
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