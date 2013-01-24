包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- 用户手册
- 保修证书
MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 英寸）”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式，便于快速方便地传输音频文件。
“随机播放/重复播放”功能总能带给您新鲜感，音乐将不再总是以相同的顺序播放。将您喜爱的歌曲载入播放机后，您仅需选择“随机播放”或“重复播放”中的任一模式，音乐即会按不同的模式顺序播放。这样，播放机就总能给您带来新鲜、独特的音乐体验。
只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SD 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。
CD 可编程播放功能使您可以按照自己想要的顺序欣赏曲目。
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