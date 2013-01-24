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CD 唱机

AZ329/93
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    CD 唱机

    AZ329/93

    随时随地畅享音乐

    您将感受到生活之中简约的快乐和便利的愉悦。紧凑便携的飞利浦 CD 唱机，使您可从这些简单易用的功能中饱享您最爱的音乐。 查看所有优势

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      随时随地畅享音乐

      • CD、MP3-CD、USB、FM
      • 磁带
      • SD
      • 2 瓦
      可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW

      可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW

      MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 英寸）”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式，便于快速方便地传输音频文件。

      CD 随机播放/重复播放带给您个性化的音乐享受

      CD 随机播放/重复播放带给您个性化的音乐享受

      “随机播放/重复播放”功能总能带给您新鲜感，音乐将不再总是以相同的顺序播放。将您喜爱的歌曲载入播放机后，您仅需选择“随机播放”或“重复播放”中的任一模式，音乐即会按不同的模式顺序播放。这样，播放机就总能给您带来新鲜、独特的音乐体验。

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

      用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SD 卡插槽

      用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SD 卡插槽

      凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SD 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。

      自动停止卡带

      自动停止卡带

      20 首可编程 CD 曲目

      CD 可编程播放功能使您可以按照自己想要的顺序欣赏曲目。

      技术规格

      • 音频播放

        播放媒体
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • SD 卡
        • USB 闪存盘
        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 下一首/上一首曲目搜索
        • 重复/随机播放/编序播放
        录放机数
        1
        磁带播放模式
        机械式
        USB 直插式播放模式
        • 快退/快进
        • 上一首/下一首
        • 编程播放
        • 随机
        • 播放/暂停
        • 重复播放
        • 停止

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        天线
        FM 天线

      • 声音

        声音系统
        立体声
        音量控制
        旋转（模拟）
        输出功率
        2 x 1 瓦 RMS

      • 扬声器

        内置扬声器数
        2

      • 便利性

        显示屏类型
        LCD 液晶显示屏
        加载软件类型
        顶部

      • 连接

        音频输入（3.5 毫米）

      • 功率

        电源
        220 - 240 伏交流，50 赫兹
        电池类型
        C 规格 (LR14)
        电池数
        6
        电池电压
        1.5  伏

      • 附件

        其它
        快速入门指南
        保修
        保修单

      • 尺寸

        包装厚度
        158  毫米
        包装高度
        275  毫米
        包装宽度
        326  毫米
        总重
        2.4  千克
        主装置深度
        240  毫米
        主装置高度
        132  毫米
        主装置宽度
        299  毫米
        重量
        2  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • 用户手册
      • 保修证书

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