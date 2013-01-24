音频输入，轻松提供便携音乐播放

只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。