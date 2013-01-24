主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

CD 唱机

AZ787/93
  • 震撼的便携音效 震撼的便携音效 震撼的便携音效
    -{discount-value}

    CD 唱机

    AZ787/93

    震撼的便携音效

    得益于 USB 直放功能、低音反射扬声器和 12W RMS 总输出功率，您可以随时随地通过便携式设备享受飞利浦 CD 唱机震撼的数字音乐。 查看所有优势

    CD 唱机

    震撼的便携音效

    得益于 USB 直放功能、低音反射扬声器和 12W RMS 总输出功率，您可以随时随地通过便携式设备享受飞利浦 CD 唱机震撼的数字音乐。 查看所有优势

    震撼的便携音效

    得益于 USB 直放功能、低音反射扬声器和 12W RMS 总输出功率，您可以随时随地通过便携式设备享受飞利浦 CD 唱机震撼的数字音乐。 查看所有优势

    CD 唱机

    震撼的便携音效

    得益于 USB 直放功能、低音反射扬声器和 12W RMS 总输出功率，您可以随时随地通过便携式设备享受飞利浦 CD 唱机震撼的数字音乐。 查看所有优势

    相似产品

    See all CD 音效

      震撼的便携音效

      12W RMS 总输出功率

      • CD、MP3-CD、USB、FM
      • 磁带
      • 遥控器
      • 12 瓦
      USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐

      USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐

      借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

      借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

      低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

      低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

      低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

      方便的遥控器，操控极其方便

      方便的遥控器，操控极其方便

      轻巧便利的遥控器带给您更多方便，您只需通过指尖操控，轻松惬意地欣赏娱乐节目。

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

      动态低音增强产生浑厚动人的音效

      动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

      带预设电台的数字调谐使收听更加方便

      带预设电台的数字调谐使收听更加方便

      只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

      定时关机，让您伴着喜爱的音乐轻松入睡

      定时关机，让您伴着喜爱的音乐轻松入睡

      定时关机让您决定在睡觉前收听所选音乐或广播电台的时间长度。只需设置一个时间限制（长达 2 小时）并选择一张 CD 或一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。装置将持续播放选定的时间长度，然后自动关机，进入节电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的 CD 或电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力。

      可获得出众音乐风格设置的数码音效控制

      可获得出众音乐风格设置的数码音效控制

      数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中较为重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的理想效果。

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套出众的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

      自动停止卡带

      自动停止卡带

      立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受

      连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

      技术规格

      • 音频播放

        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 下一首/上一首曲目搜索
        • 重复/随机播放/编序播放
        播放媒体
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        USB 直插式播放模式
        • 快退/快进
        • 上一首/下一首
        • 编程播放
        • 随机
        • 播放/暂停
        • 重复播放
        • 停止
        录放机数
        1
        磁带播放模式
        机械式

      • 调谐器/接收/发送

        天线
        FM 天线
        预设电台
        20
        调谐波段
        FM
        调谐器增强
        自动数字调谐

      • 声音

        音量控制
        旋转（数字）
        声音系统
        立体声
        音效增强
        2 步动态低音增强
        最大输出功率 (RMS)
        12 瓦

      • 扬声器

        内置扬声器数
        2
        扬声器网罩表面
        金属
        扬声器增强
        双路低音反射扬声器

      • 连接

        USB
        USB 主机
        音频/视频输出
        耳机（3.5 毫米）
        音频输入（3.5 毫米）

      • 便利性

        加载软件类型
        顶部
        显示屏类型
        背光液晶显示屏

      • 功率

        电池数
        主机需要 6 节 LR20 型电池（未随机附带），遥控器需要 1 节 CR2025 电池（随附）
        电源类型
        220 - 240 伏

      • 附件

        遥控器
        快速入门指南
        多语言
        电源线
        保修
        保修单

      • 尺寸

        产品重量
        3  千克
        重量（含包装）
        4  千克
        包装尺寸（宽x厚x高）
        468 x 198 x 310 毫米
        产品尺寸（宽x厚x高）
        435 x 270 x 170  毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 用户手册
      • 保修证书

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 请不要以超过 85 分贝的音量频繁使用本装置，因为这样可能损害您的听力。