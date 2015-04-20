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    Signage Solutions U 系列显示屏

    BDL9870EU/00

    打动观众

    得益于相当于传统显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的内容视觉体验。这款 98 英寸超大显示屏可提供 3840 x 2160 像素，如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口

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    Signage Solutions U 系列显示屏

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    打动观众

    加大屏体验

    • 98 英寸
    • 直下式 LED 背光源
    • 高清
    通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

    通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

    使用 SmartControl，您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置，包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。

    通过故障转移确保内容的播放和运行

    通过故障转移确保内容的播放和运行

    对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

    用于节能的 SmartPower 技术

    用于节能的 SmartPower 技术

    系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

    度身设计，7 天 24 小时全天候工作

    度身设计，7 天 24 小时全天候工作

    由于业务不眠不休，我们的显示屏专为 7 天 24 小时全天候工作而设计。优质组件确保更高质量，您完全可以依赖本系列型号实现全天候可靠性。

    可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

    可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

    将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

    使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容

    使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容

    屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。

    借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

    借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

    利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆，将显示屏连接至专用网址，即可播放来自云中的内容。

    借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

    借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

    将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

    4K 高清：呈现前所未有的分辨率

    得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。

    可进行纵向模式操作

    该显示器还可安全可靠地以纵向位置安装。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      247.7  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      98  英寸
      宽高比
      16:9
      像素间距
      0.5622 x 0.5622 毫米
      出色分辨率
      3840 x 2160 @ 60 赫兹
      亮度
      500  cd/m²
      显示屏色彩
      1073 米
      对比度（标准）
      1300:1
      动态对比度
      500,000:1
      响应时间（标准）
      8  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      画面效果增强
      • 3/2 - 2/2 移动下拉
      • 3D 梳状滤波器
      • 3D MA 去隔行
      • 动态对比度增强
      • 运动补偿去隔行
      • 逐行扫描
      面板技术
      IPS

    • 连接

      音频输出
      • 3.5 毫米插孔
      • 外置扬声器接口
      视频输入
      • VGA（模拟 D-Sub）
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • 分量 (BNC)
      • 复合 (BNC)
      音频输入
      3.5 毫米插孔
      其它接口
      USB
      视频输出
      DisplayPort
      外部控制
      • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
      • RJ45

    • 便利性

      放置
      • 横向
      • 纵向
      屏幕节能功能
      像素偏移，低亮度
      键盘控制
      • 隐藏
      • 锁定
      遥控信号
      锁定
      信号循环途径
      • RS232
      • DisplayPort
      便于安装
      智能插入位置
      节能功能
      智能电源管理
      其它便利性
      提把
      网络可控性
      • RS232
      • HDMI（单线）
      • 局域网 (RJ45)

    • 声音

      内置扬声器
      2 x 10 瓦 RMS

    • 功率

      主电源
      100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
      功耗（标准）
      500  瓦
      待机功耗
      < 0.5 瓦

    • 尺寸

      智能插入装置
      100 x 200 毫米，M4
      机身宽度
      2193.20  毫米
      产品重量
      91.4  千克
      机身高度
      1248.20  毫米
      机身厚度
      89.8  毫米
      壁架
      800 x 500 毫米，M8
      边框宽度
      16.0 毫米

    • 使用条件

      温度范围（工作）
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小时
      相对湿度
      20 ~ 80  %
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C

    • 附件

      随附的附件
      • 交流电源线
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 光盘上的用户手册
      • RS232 电缆
      • HDMI 电缆
      可选配件
      • 色彩校准套件 (CCK4602)
      • 边缘修饰套件
      • 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 简体中文
      • 法语
      • 德语
      • 意大利语
      • 波兰语
      • 俄语
      • 西班牙语
      • 土耳其语
      • 简体中文
      • 繁体中文
      • 阿拉伯语
      • 日语
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC，A 类

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 交流电源线
    • 遥控器电池
    • 快速入门指南
    • 遥控器
    • 光盘上的用户手册
    • RS232 电缆
    • HDMI 电缆
    • 可选配件: 色彩校准套件 (CCK4602)
    • 可选配件: 边缘修饰套件
    • 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
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