Signage Solutions U 系列显示屏
打动观众
得益于相当于传统显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的内容视觉体验。这款 98 英寸超大显示屏可提供 3840 x 2160 像素，如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口 查看所有优势
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Signage Solutions U 系列显示屏
通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络
使用 SmartControl，您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置，包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。
通过故障转移确保内容的播放和运行
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
用于节能的 SmartPower 技术
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
度身设计，7 天 24 小时全天候工作
由于业务不眠不休，我们的显示屏专为 7 天 24 小时全天候工作而设计。优质组件确保更高质量，您完全可以依赖本系列型号实现全天候可靠性。
可选 OPS Insert，打造多功能解决方案
将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。
使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容
屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。
借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容
利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆，将显示屏连接至专用网址，即可播放来自云中的内容。
借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排
将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。
4K 高清：呈现前所未有的分辨率
得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。
可进行纵向模式操作
该显示器还可安全可靠地以纵向位置安装。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
247.7
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
98
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 像素间距
-
0.5622 x 0.5622 毫米
- 出色分辨率
-
3840 x 2160 @ 60 赫兹
- 亮度
-
500
cd/m²
- 显示屏色彩
-
1073 米
- 对比度（标准）
-
1300:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
-
3D 梳状滤波器
-
3D MA 去隔行
-
动态对比度增强
-
运动补偿去隔行
-
逐行扫描
- 面板技术
-
IPS
-
连接
- 音频输出
-
- 视频输入
-
-
VGA（模拟 D-Sub）
-
DisplayPort (1.2)
-
DVI-D
-
HDMI (x3)
-
分量 (BNC)
-
复合 (BNC)
- 音频输入
-
3.5 毫米插孔
- 其它接口
-
USB
- 视频输出
-
DisplayPort
- 外部控制
-
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
RJ45
-
便利性
- 放置
-
- 屏幕节能功能
-
像素偏移，低亮度
- 键盘控制
-
- 遥控信号
-
锁定
- 信号循环途径
-
- 便于安装
-
智能插入位置
- 节能功能
-
智能电源管理
- 其它便利性
-
提把
- 网络可控性
-
-
RS232
-
HDMI（单线）
-
局域网 (RJ45)
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
- 功耗（标准）
-
500
瓦
- 待机功耗
-
< 0.5 瓦
-
尺寸
- 智能插入装置
-
100 x 200 毫米，M4
- 机身宽度
-
2193.20
毫米
- 产品重量
-
91.4
千克
- 机身高度
-
1248.20
毫米
- 机身厚度
-
89.8
毫米
- 壁架
-
800 x 500 毫米，M8
- 边框宽度
-
16.0 毫米
-
使用条件
- 温度范围（工作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 相对湿度
-
20 ~ 80
%
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
-
附件
- 随附的附件
-
-
交流电源线
-
遥控器电池
-
快速入门指南
-
遥控器
-
光盘上的用户手册
-
RS232 电缆
-
HDMI 电缆
- 可选配件
-
-
色彩校准套件 (CCK4602)
-
边缘修饰套件
-
高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
简体中文
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
波兰语
-
俄语
-
西班牙语
-
土耳其语
-
简体中文
-
繁体中文
-
阿拉伯语
-
日语
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
UL/cUL
-
CCC
-
C-Tick
-
RoHS
-
GOST
-
FCC，A 类
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- 遥控器
- 光盘上的用户手册
- RS232 电缆
- HDMI 电缆
- 可选配件: 色彩校准套件 (CCK4602)
- 可选配件: 边缘修饰套件
- 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
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