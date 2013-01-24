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四倍高清液晶显示屏

BDM4076QC/93
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    四倍高清液晶显示屏

    BDM4076QC/93

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    大型 40 英寸 Momentum 显示屏采用身临其境的 Ambiglow 照明技术，让您尽情享受当下。采用优质材料制作，Momentum 为您的空间增加了精致感。 查看所有优势

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      尽情享受当下

      • 40（对角 39.56 英寸/100.5 厘米）
      • 2560 x 1440 (QHD)
      MVA 显示屏采用宽视角和较深的对比度

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      飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

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      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

      SmartSize 使您可以以不同的屏幕尺寸玩游戏

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      SmartSize 功能可让您根据个人喜好，更改这款飞利浦游戏显示器的屏幕视图。使用 SmartSize 功能，您可以轻松切换不同屏幕尺寸。现在，只用一个显示器便可以灵活地模拟和练习不同屏幕尺寸的游戏。

      LowBlue 模式，高效保护视力

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        MVA
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        39.56 英寸/100.5 厘米
        色域（标准）
        NTSC 90%*，sRGB103%*
        有效显示区
        878.11（水平）x 485.35（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        2560 x 1440 @ 60 Hz
        像素密度
        74 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.343 x 0.343 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 99 kHz（水平）/50 - 76 Hz（垂直）
        LowBlue 模式
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4 x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • SmartImage 游戏/返回
        • SmartSize/向下
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        52.6 W（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        911 x 613 x 243  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        911 x 528 x 56  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        1027 x 738 x 309  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        10.60  千克
        不带支座的产品（千克）
        10.10  千克
        带包装的产品（千克）
        15.40  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        RoHS
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • WEEE
        • CECP
        • CEL

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        青铜色
        表面
        光面/纹理

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