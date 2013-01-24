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Philips Saeco

浓缩咖啡机除垢剂

CA6700/00
Saeco
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Saeco
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    Philips Saeco 浓缩咖啡机除垢剂

    CA6700/00
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    为您的浓缩咖啡机提供完善保护

    定期为浓缩咖啡机除垢，可确保其始终保持理想状态。这款特殊的浓缩咖啡机除垢剂可除垢、防腐，保护您的产品并延长其使用寿命。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥89.00
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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      为您的浓缩咖啡机提供完善保护

      延长咖啡机的使用寿命

      • 1 个除垢周期

      持久保持咖啡口感，始终如第一杯咖啡般香醇。

      对 Saeco 浓缩咖啡机进行定期保养，可确保理想的口感和香醇度。

      确保咖啡温度适合改善味道

      清洁剂可去除水循环中积聚的水垢，水垢会吸收加热器的热量，导致咖啡温度降低。

      独家配方，安全且轻柔地除垢

      飞利浦 Saeco 浓缩咖啡机清洁剂的独家配方可确保彻底除垢，而不会损坏产品内部的易碎部件。

      防止水垢在系统中积聚

      水垢是咖啡机运行用水的自然组成部分。这款专用清洁剂可防止产品内积聚水垢，从而影响产品的性能和咖啡的味道。清洁剂效果显著，安全易用。

      完美清洁，延长咖啡机的使用寿命

      飞利浦 Saeco 清洁剂能够有效清洁浓缩咖啡机中的所有水回路。

      技术规格

      • 原产地

        原产地
        德国

      • 技术规格

        包括
        1 瓶 250 毫升，可用于 1 个除垢周期

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