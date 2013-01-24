每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
SM7685/07
EP3146/72
EP2121/62
EP2136/62
HD8915/07
EP3146/92
SM7683/07
HD8927/07
EP5365/12
EP2124/62
EP2136/72
HD8914/07
EP3146/82
EP2131/62
对 Saeco 浓缩咖啡机进行定期保养，可确保理想的口感和香醇度。
清洁剂可去除水循环中积聚的水垢，水垢会吸收加热器的热量，导致咖啡温度降低。
飞利浦 Saeco 浓缩咖啡机清洁剂的独家配方可确保彻底除垢，而不会损坏产品内部的易碎部件。
水垢是咖啡机运行用水的自然组成部分。这款专用清洁剂可防止产品内积聚水垢，从而影响产品的性能和咖啡的味道。清洁剂效果显著，安全易用。
飞利浦 Saeco 清洁剂能够有效清洁浓缩咖啡机中的所有水回路。
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