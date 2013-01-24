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Philips Saeco

Brita Intenza+ 滤水芯

CA6702/00
Saeco
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  • 更优水质，让您享受更美味的咖啡 更优水质，让您享受更美味的咖啡 更优水质，让您享受更美味的咖啡
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    Philips Saeco Brita Intenza+ 滤水芯

    CA6702/00
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    更优水质，让您享受更美味的咖啡

    创新的 BRITA INTENZA+ 滤水芯专为避免宝贵的飞利浦 Seaco 浓缩咖啡机积聚水垢而研发。其滤水效果极佳，可令咖啡的香味更浓，纯度更纯。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥79.00
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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      更优水质，让您享受更美味的咖啡

      新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

      • 适用于 Saeco 浓缩咖啡机
      • 改善咖啡口感
      • 防止水垢积聚
      • 每 2 个月更换一次
      新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

      新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

      水是每杯浓缩咖啡的关键因素，因此，要获得非凡口感，最好采用专业方法进行过滤。这就是为什么所有 Saeco 浓缩咖啡机都可选配创新型 INTENZA+ 滤水器的原因，该滤水器是我们与全球顶尖的家用滤水器公司 BRITA 共同研发的。只需将其设置为您所在地区的水质硬度，剩下的交给其先进的技术即可。结果如何？浓缩咖啡的理想水质，可让您享受香醇美味的咖啡。

      可调节滤水器设置

      可调节滤水器设置

      您可以根据水的硬度调节滤水设置。只需转动 Intenza+ 滤水器上的调整环即可。软水地区，设置为 A；中等硬水（出厂设置）地区，设置为 B；硬水地区，设置为 C。这样可以确保达到理想防垢效果和咖啡口感。

      更高效的冲煮过程

      更高效的冲煮过程

      在冲煮过程中，滤水器可确保恒定的冲煮温度和持续的压力，从而提高浓缩咖啡机的性能。

      更洁净的水可延长浓缩咖啡机的使用寿命

      更洁净的水可延长浓缩咖啡机的使用寿命

      滤水器可延长浓缩咖啡机的使用寿命，确保您持久享受上佳口感的咖啡。

      每 2 个月更换一次

      每 2 个月更换一次

      为了获得理想的口感并且持续保护咖啡机，请务必定期更换滤芯。请每二个月更换一次滤芯。

      防止系统积聚水垢

      INTENZA+ 滤水器可防止自来水在咖啡机中积聚水垢，因为水垢会影响咖啡的风味和香味。

      卡入即用系统

      滤水芯可轻松卡入水箱，30 秒内即可使用。

      规格亮点

      • 数量

        1 个滤水芯

      • 产品重量

        0.118  千克

      技术规格

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        140 x 70 x 60  毫米
        产品重量
        0.118  千克
        数量
        1 个滤水芯

      • 服务

        1 年保修

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