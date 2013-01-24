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车载同轴扬声器

CSP630/00
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    车载同轴扬声器

    CSP630/00

    您的移动音乐剧场

    用飞利浦车载立体声扬声器 CSP630 感受美妙音乐。这些 16.5 厘米的三向扬声器峰值功率为 210 瓦，并具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的轻质聚丙烯音锥，可确保您欣赏到清晰逼真的音乐细节。 查看所有优势

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      • 210 瓦峰值
      轻盈的聚丙烯音锥可提供清晰的音质

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      在扬声器内部，音圈上设置的隔音膜用于在收到输入信号时产生信号波形。它可以将信号波形变成声波。聚丙烯是迄今发明的最轻的塑料之一，由于其重量、高强度、刚性和耐高温的特性，使它成为用于扬声器隔音膜的理想材料。这些聚丙烯音锥能够对哪怕再小的声音信号作出反应，发出清脆、逼真的声音，从而提供优质的音乐。

      敏感的布质悬边可反映最真实的声音细节

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      用高灵敏的布料将低音扬声器隔音膜连接到扬声器边框，可以形成环绕声延迟系统。当声音信号到达低音扩音器内部的音锥时，周围的布料组件将使音锥返回正确的位置，以准备好接收其他声音信号。这样，低音扬声器将能捕获每一个信号，哪怕失真再低，也能带给您清晰、平滑的声音，而不论播放的音乐声音高低。

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      由于 PEI（聚醚胺）轻便、高灵敏和稳定的特性，及其高温耐受力，使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部，小型隔音膜（球顶开口）可产生高频音。这些 PEI 球顶可以捕获哪怕再高的音符，令您的音乐交织暖调和中频高音。球顶外形同样可以使声音环绕，因此您不论坐在车内的任何位置，均能听到高亢的音符。

      强化永磁铁氧体确保高功率性能

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      铁氧体是一种轻型强化材料，具有恒久不变的磁场。它是促使音圈和隔音膜运动的主要扬声器组件。当接收到信号时，，音圈即起到电磁铁的作用，从而使低音扩音器和高音扩音器隔音膜相吸或相斥。永磁铁氧体产生可均匀的磁场，令隔音膜移动畅顺，确保声音输出失真更少。使用像铁氧体这样稳定且具有高度抗磁力的磁体，音圈不但能够产生高亢的声音，同时还能确保声音具有平滑的张力。

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      扬声器网罩使汽车彰显奢华。它同两个部分组成 - 一个可拆卸的金属网罩及一个塑料环。安装到扬声器上时，它能完全盖过高音扬声器球顶和扬声器音锥。该网罩采用结实的耐用材料设计，能够保护扬声器不被意外撞击和指戳而损害其声音性能。

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      简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可

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      坚固的聚丙烯音锥可在任何天气条件下保证一致的音响效果

      由于聚丙烯全天候的性能，使其成为扬声器音锥隔音膜的理想材料。当天气潮湿时，音锥的重量增加；灵敏度降低。当天气炎热时，音锥（或其中一部分）扩张并变大。在这两种情况下，声音都会失真。不论什么天气，结实的聚丙烯音锥均不会受这些问题影响，并且它们每时每刻均可产生清脆逼真的声音。

      技术规格

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        40 瓦
        峰值音响功率
        210 瓦
        频率响应
        40-30k  赫兹
        阻抗
        4 欧姆

      • 扬声器

        扬声器类型
        同轴扬声器
        向数
        3 向
        扬声器尺寸
        16.5 厘米（6.5 英寸）
        扬声器数
        2

      • 低音扬声器

        隔音膜
        音锥
        隔音膜材料
        聚丙烯
        悬边
        布质
        音圈
        单个装
        音圈材料
        铜制
        磁铁
        铁氧体
        阻尼器
        Conex

      • 高音扬声器

        规格
        38 毫米（1-1/2 英寸）
        隔音膜
        球顶
        隔音膜材料
        PEI
        磁铁
        钕金属

      • 附件

        扬声器网罩
        具有金属网
        快速入门指南
        英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语
        线缆
        扬声器线

      • 尺寸

        产品厚度
        173  毫米
        产品高度
        81  毫米
        产品宽度
        173  毫米
        安装深度
        57.8 毫米
        高音扬声器凸缘
        4 毫米

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