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执手式智能门锁

DDL113LKAB0/93
  • 家的安全 β 守护 家的安全 β 守护 家的安全 β 守护
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    执手式智能门锁

    DDL113LKAB0/93

    家的安全 β 守护

    Beta 执手式智能门锁指纹识别器位于把手处，握住把手同时解锁，急速开锁，获得灵敏快捷的开门体验。归家的心，不再苦苦等待，让相聚时刻到来更快点。多重报警、双重验证、C 级锁芯，让居家更安心。 查看所有优势

    执手式智能门锁

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      多重防护，安享智能生活

      • 传统执手式使用方式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 上提上锁功能

      保护锁体免暴力开启

      门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。

      易于安装，高适配性

      飞利浦 Beta 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。

      防技术开锁时间＞270 分钟

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。Beta 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间＞270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

      时刻守护居家安全

      飞利浦 Beta 具备防拆报警、低压提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人安全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。

      组合验证开锁，安全加倍

      在双重验证模式下，您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证，为家居安全提供双重保障。

      满足家人不同习惯需求

      Beta 执手式智能门锁支持指纹、密码、卡片、机械钥匙多种解锁方式，您可以自由选择以上解锁方式，满足家人的不同习惯需求。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        手柄
        执手

      • 操作简易

        语音导航
        真人语音导航

      • 安装

        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门

      • 门锁容量

        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        指纹
        长达 100 个
        管理密码
        1
        用户密码
        长达 10 个

      • 功率规格

        电池类型
        碱性电池
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        8 个月*

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          • 如果门的厚度超出上述范围，请联系我们的当地经销商或客户服务中心。
          • 8 个月：电池寿命可能少于 8 个月，具体取决于用户的实际开锁频率。