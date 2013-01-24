家的安全 β 守护
Beta 执手式智能门锁指纹识别器位于把手处，握住把手同时解锁，急速开锁，获得灵敏快捷的开门体验。归家的心，不再苦苦等待，让相聚时刻到来更快点。多重报警、双重验证、C 级锁芯，让居家更安心。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。
飞利浦 Beta 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。Beta 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间＞270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。
飞利浦 Beta 具备防拆报警、低压提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人安全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。
在双重验证模式下，您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证，为家居安全提供双重保障。
Beta 执手式智能门锁支持指纹、密码、卡片、机械钥匙多种解锁方式，您可以自由选择以上解锁方式，满足家人的不同习惯需求。
设计和外观
操作简易
安装
门锁容量
功率规格