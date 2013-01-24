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执手锁

DDL171LKAB0/93
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    执手锁

    DDL171LKAB0/93

    稳定持久性能

    飞利浦易锁 7000 系列采用四防锁体，坚固耐用。简约设计，使得门锁美观大方。美观又实用的易锁 7000 系列带给您和您的家人舒适又安心的全新体验。 查看所有优势

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      带给家人全面持久的安心生活

      • 传统有柄式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 手动上锁功能

      守护您的居家安全

      四防锁体的功能：防撬、防拆、防锯和防撞。其采用的高硬度不锈钢材料经久耐用、不易腐蚀、可耐受高温、明火和暴力破坏

      加固门锁安全性，提升家庭防盗等级

      锁芯是控制锁开启的主要零件，就好比是锁具的心脏。B 级锁芯采用多项防盗技术，配合出众的弹子与叶片结构设计，具有出众的防技术性开启的安全性能。

      更换旧式门锁，轻松无忧

      飞利浦 7000 系列执手式智能门锁可安装在木门、铜门、铁门、安全门和其他类型的门上，也可用于具有天地钩的门型，适配率高达 99%*。您可直接用智能锁替换旧式门锁，从此开启智能生活。

      保护锁体免受不必要的损耗

      待门锁锁定后，执手处于游离状态，上下扳动执手均不会触及锁体，从而保护锁体免受不必要的损耗，给您更长久的陪伴。

      快速解锁，保护信息安全

      这款锁采用半导体指纹传感器，其低于 0.2 秒的识别速度尽显迅捷灵敏。通过感应人体皮肤温度和电容值等指标来进行识别认证。指纹不能复制、拷贝或仿制，可有效防范假指纹或指纹膜。令您尽享智慧、轻松、快捷、安全的智能生活。

      消除安全隐患，让您放心出行

      您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。

      居家安全无死角

      飞利浦 7000 系列执手式智能门锁配有智能报警锁芯。当通过机械钥匙孔开启门锁时，锁体将报警，从而有效防止暴力破坏和技术性开启。

      技术规格

      • 解锁解决方案

        指纹
        密码/PIN 码
        卡/钥匙牌
        机械钥匙

      • 智能锁功能

        系统唤醒方式
        项目描述
        手动触摸感应
        安全功能
        • 防猫眼功能
        • 虚位密码
        锁体
        • 超 B 级锁芯
        • 四防锁体
        锁定功能
        • 室内反锁
        • 系统锁定
        报警功能
        • 防撬报警
        • 防拆报警
        • 机械钥匙开启报警

      • 操作简易

        指示灯
        • 低电量提示
        • 门锁状态提示
        • 静音状态提示
        • 系统锁定提示
        语音指导
        真人语音指导

      • 设计和外观

        手柄
        执手
        指纹传感器
        非隐藏式
        主要材料
        锌合金
        表面工艺
        电镀
        颜色
        曜石黑
        人体工程学设计
        紧急逃生设计
        室内快开锁体

      • 门锁容量

        指纹
        长达 100
        卡/钥匙牌
        长达 100
        主人 PIN 码
        1
        用户 PIN 码
        长达 10
        一次性 PIN 码
        1
        访客 PIN 码
        1

      • 模式

        操作模式
        手动模式
        系统设置模式
        • 安全模式
        • 一般模式

      • 功率规格

        电池类型
        碱性电池
        电源
        4 节 AA 电池
        最大电池容量
        8 节电池
        工作电压
        4.5-6 伏
        使用时间
        12 个月*
        应急电源
        5 伏移动电源

      • 安装

        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门的类型
        • 铜门
        • 防盗门
        天地钩

      • 附件部件

        锁体
        固定板
        开孔模板
        用户手册
        快速入门指南
        保修卡
        合格证
        智能钥匙牌
        2 张
        机械钥匙
        2 把
        随附电池
        8 节 AA 碱性电池
        安装配件
        清洁垫

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