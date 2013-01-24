四防锁体的功能：防撬、防拆、防锯和防撞。其采用的高硬度不锈钢材料经久耐用、不易腐蚀、可耐受高温、明火和暴力破坏
锁芯是控制锁开启的主要零件，就好比是锁具的心脏。B 级锁芯采用多项防盗技术，配合出众的弹子与叶片结构设计，具有出众的防技术性开启的安全性能。
飞利浦 7000 系列执手式智能门锁可安装在木门、铜门、铁门、安全门和其他类型的门上，也可用于具有天地钩的门型，适配率高达 99%*。您可直接用智能锁替换旧式门锁，从此开启智能生活。
待门锁锁定后，执手处于游离状态，上下扳动执手均不会触及锁体，从而保护锁体免受不必要的损耗，给您更长久的陪伴。
这款锁采用半导体指纹传感器，其低于 0.2 秒的识别速度尽显迅捷灵敏。通过感应人体皮肤温度和电容值等指标来进行识别认证。指纹不能复制、拷贝或仿制，可有效防范假指纹或指纹膜。令您尽享智慧、轻松、快捷、安全的智能生活。
您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。
飞利浦 7000 系列执手式智能门锁配有智能报警锁芯。当通过机械钥匙孔开启门锁时，锁体将报警，从而有效防止暴力破坏和技术性开启。
解锁解决方案
智能锁功能
操作简易
设计和外观
门锁容量
模式
功率规格
安装
附件部件