主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

带滑盖的执手锁

DDL172LKAB0/93
  • 稳定持久性能 稳定持久性能 稳定持久性能
    -{discount-value}

    带滑盖的执手锁

    DDL172LKAB0/93

    稳定持久性能

    全新的 7200 系列配备：操作更加简单、直观的 OLED 显示屏、耐刮耐磨的滑盖设计和坚固的 3 防锁体，帮助您摆脱烦恼，畅享更好生活 查看所有优势

    带滑盖的执手锁

    稳定持久性能

    全新的 7200 系列配备：操作更加简单、直观的 OLED 显示屏、耐刮耐磨的滑盖设计和坚固的 3 防锁体，帮助您摆脱烦恼，畅享更好生活 查看所有优势

    稳定持久性能

    全新的 7200 系列配备：操作更加简单、直观的 OLED 显示屏、耐刮耐磨的滑盖设计和坚固的 3 防锁体，帮助您摆脱烦恼，畅享更好生活 查看所有优势

    带滑盖的执手锁

    稳定持久性能

    全新的 7200 系列配备：操作更加简单、直观的 OLED 显示屏、耐刮耐磨的滑盖设计和坚固的 3 防锁体，帮助您摆脱烦恼，畅享更好生活 查看所有优势

    相似产品

    See all 智能门锁

      稳定持久性能

      美好生活，长久保护

      • 传统有柄式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 手动上锁功能
      3 防锁体守护您的居家安全

      3 防锁体守护您的居家安全

      锁体可提供 3 种类型的保护：防撬、防锯和防撞。其采用的高硬度不锈钢材料经久耐用、不易腐蚀、可耐受高温、明火和暴力破坏 - 只为打造无可挑剔的安全性。

      精工游离式执手保护锁体免受不必要的损耗

      精工游离式执手保护锁体免受不必要的损耗

      待门锁锁定后，执手处于游离状态，上下扳动执手均不会触及锁体，从而保护锁体免受不必要的损耗，给您更长久的陪伴。

      高适配性，替换旧式门锁，轻松无忧

      高适配性，替换旧式门锁，轻松无忧

      飞利浦 7200 系列执手式智能门锁可安装在木门、铜门、铁门、安全门和其他类型的门上，也可用于具有天地钩的门型，适配率高达 99%*。您可直接用智能锁替换旧式门锁，从此开启智能生活。

      半导体传感器：快速解锁的同时确保指纹信息安全性

      半导体传感器：快速解锁的同时确保指纹信息安全性

      该锁采用半导体指纹传感器，识别速度小于 0.2 秒，灵动迅敏。通过人体皮肤温度、电容值等方式执行指纹验证，传感器能够确保您的指纹不被复制，从而有效将伪造的指纹或指纹膜拒之门外。您可以享受便捷快速又安全的智能生活。

      拉合式滑盖可延长门锁使用寿命

      拉合式滑盖可延长门锁使用寿命

      由于拉合式滑盖具有防水、防尘和防破坏的优点，因此指纹传感器和按键可以得到很好的保护，防止阳光直射或因人为刮伤而造成的老化，从而延长门锁的使用寿命。

      双重验证解锁：安全防护始终在线

      双重验证解锁：安全防护始终在线

      在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（指纹、密码和卡片）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。

      防猫眼开启：消除安全隐患，放心出行

      防猫眼开启：消除安全隐患，放心出行

      您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。

      C 级锁芯：更高的可靠性和安全性

      C 级锁芯：更高的可靠性和安全性

      锁芯是控制锁开启的主要零件，就好比是锁具的心脏。C 级锁芯采用多项防盗技术，配合出众的弹子与叶片结构设计，具有出众的防技术性开启的安全性能。

      技术规格

      • 解锁解决方案

        指纹
        密码/PIN 码
        卡/钥匙牌
        机械钥匙

      • 智能锁功能

        安全功能
        • 防猫眼功能
        • 虚位密码
        • 布防功能
        • 双重验证
        锁体
        • 3 防锁体*
        • 超 B 级锁芯
        锁定功能
        • 室内反锁
        • 系统锁定
        报警功能
        • 防撬报警
        • 布防报警

      • 操作简易

        指示灯
        • 低电量提示
        • 门锁状态提示
        • 静音状态提示
        • 系统锁定提示
        • 布防提示
        语音指导
        真人语音指导

      • 设计和外观

        显示屏
        OLED 显示屏
        手柄
        执手
        指纹传感器
        半导体
        主要材料
        锌合金
        表面工艺
        电镀
        颜色
        曜石黑
        紧急逃生设计
        室内快开锁体

      • 门锁容量

        指纹
        长达 100
        卡/钥匙牌
        长达 100
        主人 PIN 码
        1
        用户 PIN 码
        长达 10
        一次性 PIN 码
        1

      • 模式

        操作模式
        手动模式
        系统设置模式
        • 一般模式
        • 双重验证模式

      • 功率规格

        电池类型
        碱性电池
        电源
        4 节 AA 电池
        最大电池容量
        8 节电池
        工作电压
        4.5-6 伏
        使用时间
        10 个月*
        应急电源
        5 伏移动电源

      • 安装

        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门
        天地钩

      • 附件部件

        锁体
        固定板
        开孔模板
        用户手册
        快速入门指南
        保修卡
        合格证
        智能钥匙牌
        2 张
        机械钥匙
        2 把
        随附电池
        4 节 AA 碱性电池
        安装配件
        清洁垫

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 124 和 140 锁体也可用于 7200 系列。
          • 可能会更少，具体取决于实际使用情况。
          • 有关其他适用门范围，请联系我们的服务代理商或授权经销商。