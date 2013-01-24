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执手锁

DDL173LCFB0/93
  • 稳定持久性能 稳定持久性能 稳定持久性能
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    执手锁

    DDL173LCFB0/93

    稳定持久性能

    飞利浦 7300 执手式智能锁采用全新把手指纹，一握开门；双重验证，虚位密码，安全保护更进一步；四种解锁方式，关门自动上锁，便捷体验，助力美好生活。 查看所有优势

    执手锁

    稳定持久性能

    飞利浦 7300 执手式智能锁采用全新把手指纹，一握开门；双重验证，虚位密码，安全保护更进一步；四种解锁方式，关门自动上锁，便捷体验，助力美好生活。 查看所有优势

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      • 执手式使用方式
      • 手动触摸唤醒系统
      • 自动上锁功能
      解锁开门一握到位

      解锁开门一握到位

      指纹传感器置于把手轴心，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，快速识别，下压把手后直接开门。

      时刻守护居家安全

      时刻守护居家安全

      飞利浦 7300 拥有多重报警功能，不仅可以加强家庭防盗等级，守护您和您的家人，还可以提醒您门锁状态，方便使用。

      安全防护始终在线

      安全防护始终在线

      采用双重验证模式，指纹、PIN 码和钥匙牌任意二者组合即可解锁门，为您的家人安全提供双重保护。

      有效提醒安全隐患

      有效提醒安全隐患

      外出时，长按布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

      保护您的密码安全

      保护您的密码安全

      飞利浦智能锁拥有虚位密码功能，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。

      加强门锁安全性，提升家庭防盗等级

      加强门锁安全性，提升家庭防盗等级

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计，防技术性开启性能更出色。

      出行更放心

      出行更放心

      出门前设置防猫眼开启功能，门锁上锁后，可锁死室内手柄，下压室内手柄无法开锁。可有效防止通过猫眼进行室内开锁，提高防盗系数。

      关门即走

      关门即走

      飞利浦 7300 执手式智能门锁拥有自动上锁功能，可有效降低因忘记关门而带来的安全风险。

      享受关门即走的便捷与安心

      享受关门即走的便捷与安心

      飞利浦 7300 执手式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

      链接未来智能新生活

      链接未来智能新生活

      通过连接无线网络，可远程管理门锁使用，实时监控门锁状态，随时随地查看门锁使用记录，实现智能门锁个性化管理。

      技术规格

      • 配件

        随附电池
        4 节 AA 碱性电池
        合格证
        百洁布
        开孔模板
        安装配件
        机械钥匙
        2 把
        锁体
        固定板
        滴胶卡
        2 张
        用户手册
        保修卡

      • 设计和外观

        颜色
        曜石黑
        指纹传感器
        半导体
        手柄
        执手
        表面工艺
        电镀

      • 操作简易

        指示灯
        • 门锁状态提示
        • 低电量提示
        • 静音状态提示
        • 布防提示
        • 系统锁定提示
        语音导航
        真人语音导航

      • 安装

        门厚
        • 60-90 毫米
        • 38-60 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门

      • 门锁容量

        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        指纹
        长达 100 个
        管理密码
        1 个
        一次性密码
        1 个
        用户密码
        长达 10 个

      • 功率规格

        供电类型
        碱性电池
        应急电源
        5 伏移动电源
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        10 个月*
        工作电压
        4.5-6 伏

      • 开锁方式

        卡片/滴胶卡
        指纹
        机械钥匙
        密码/PIN 码

      • 模式

        操作模式
        • 自动模式
        • 手动模式
        系统设置模式
        • 双重验证模式
        • 一般模式

      • 智能锁功能

        报警功能
        • 锁舌异常报警
        • 防拆报警
        • 防撬报警
        • 布防报警
        锁定功能
        • 室内反锁
        • 系统锁定
        锁体
        • 3 防锁体*
        • C 级锁芯
        安全功能
        • 双重验证
        • 虚位密码
        • 布防功能
        • 防猫眼功能

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          • 飞利浦智能锁保留了扩展功能接口，为实现更多功能提供了可能性。
          • 电池使用寿命可能会更少，具体取决于实际使用情况。
          • 有关其他适用门厚范围，请联系我们的服务代理商或授权经销商。