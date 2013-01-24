指纹传感器置于把手轴心，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，快速识别，下压把手后直接开门。
飞利浦 7300 拥有多重报警功能，不仅可以加强家庭防盗等级，守护您和您的家人，还可以提醒您门锁状态，方便使用。
采用双重验证模式，指纹、PIN 码和钥匙牌任意二者组合即可解锁门，为您的家人安全提供双重保护。
外出时，长按布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。
飞利浦智能锁拥有虚位密码功能，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合弹子与叶片结构设计，防技术性开启性能更出色。
出门前设置防猫眼开启功能，门锁上锁后，可锁死室内手柄，下压室内手柄无法开锁。可有效防止通过猫眼进行室内开锁，提高防盗系数。
飞利浦 7300 执手式智能门锁拥有自动上锁功能，可有效降低因忘记关门而带来的安全风险。
飞利浦 7300 执手式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。
通过连接无线网络，可远程管理门锁使用，实时监控门锁状态，随时随地查看门锁使用记录，实现智能门锁个性化管理。
配件
设计和外观
操作简易
安装
门锁容量
功率规格
开锁方式
模式
智能锁功能