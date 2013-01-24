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推拉锁

DDL191LCFB0/93
  • 开门只需一步 开门只需一步 开门只需一步
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    推拉锁

    DDL191LCFB0/93

    开门只需一步

    现在，您可以拥有直观解锁和自动锁定的便利，享受人性化细节设计营造出的舒适感，体验流线型机身以及深邃质感与色彩的融合所带来的视觉乐趣。 查看所有优势

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      享受快速简单的未来生活

      • 直觉式推拉使用方式
      • 自动感应唤醒系统
      • 自动上锁功能
      带给您简单快速的直观式开门体验

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      推拉式手柄设计通过将使用方式由旋转与按压，替换成推拉，简化了门的使用步骤，从而减少了耗费在操作手柄上的时间，带给您简单快速的直观体验。

      时刻等待您的归来

      时刻等待您的归来

      当门锁检测到有人体靠近，系统将自动唤醒，触摸屏将会亮起，等待您的归来。您可以直接进行解锁识别并开启门锁，免去手动激活系统的麻烦，获得快捷舒适的使用体验。

      享受关门即走的便利与安心

      享受关门即走的便利与安心

      飞利浦 9000 系列推拉式智能门锁采用自动锁体。关门后，方舌将从锁体中自动弹出把门锁定。在未成功锁定的情况下，锁体还将提醒您门锁的状态。

      快速识别，延长传感器使用寿命

      快速识别，延长传感器使用寿命

      本门锁配备半导体指纹传感器，可精准快速识别，识别速度不超过 0.2 秒。传感器隐藏在手柄的内侧，能有效保护传感器免遭恶意破坏并延长其使用寿命。

      实时保护密码安全

      实时保护密码安全

      飞利浦智能锁采用虚位密码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。

      有效提醒安全隐患

      有效提醒安全隐患

      外出时，您可轻触布防键，启用布防功能。在布防模式下，从室内开锁将触发警报。此功能可就安全隐患对您进行有效提醒，提升家庭安全级别。

      消除安全隐患，让您放心出行

      消除安全隐患，让您放心出行

      您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。

      时刻保护家庭安全

      时刻保护家庭安全

      飞利浦 9000 系列具有全方位报警功能，不仅能提升防盗级别，实时保护您和您的家人，还可以提醒您门锁的状态，便于您使用。

      技术规格

      • 开锁方式

        指纹
        密码/PIN 码
        卡片/滴胶卡
        机械钥匙

      • 智能锁功能

        系统唤醒方式
        项目描述
        自动感应唤醒
        安全功能
        • 防猫眼功能
        • 虚位密码
        • 布防功能
        锁体
        四防锁体
        锁定功能
        • 室内反锁
        • 系统锁定
        报警功能
        • 防拆报警
        • 防撬报警
        • 布防报警

      • 操作简易

        指示灯
        • 低电量提示
        • 门锁状态提示
        • 静音状态提示
        • 系统锁定提示
        • 布防提示
        语音导航
        真人语音导航

      • 设计和外观

        手柄
        推拉式把手
        指纹传感器
        隐藏
        主要材料
        锌合金
        表面工艺
        电镀
        颜色
        曜石黑
        人体工程学设计
        推拉式把手设计
        紧急逃生设计
        室内快开锁体

      • 门锁容量

        指纹
        长达 100 个
        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        管理密码
        1
        用户密码
        长达 10
        一次性密码
        1
        访客 PIN 码
        1

      • 模式

        操作模式
        • 自动模式
        • 手动模式
        系统设置模式
        • 安全模式
        • 一般模式

      • 功率规格

        应急电源
        5 伏移动电源
        电池类型
        碱性电池
        电源
        4 节 AA 电池
        最大电池容量
        8 节电池
        工作电压
        4.5-6 伏
        使用时间
        12 个月*

      • 安装

        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门的类型
        • 木门
        • 铜门
        • 防盗门
        天地钩

      • 配件

        锁体
        开孔模板
        安装配件
        用户手册
        快速入门指南
        保修卡
        合格证
        滴胶卡
        2 张
        机械钥匙
        2 把
        随附电池
        8 节 AA 碱性电池
        固定板
        百洁布

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