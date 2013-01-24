推拉式手柄设计通过将使用方式由旋转与按压，替换成推拉，简化了门的使用步骤，从而减少了耗费在操作手柄上的时间，带给您简单快速的直观体验。
当门锁检测到有人体靠近，系统将自动唤醒，触摸屏将会亮起，等待您的归来。您可以直接进行解锁识别并开启门锁，免去手动激活系统的麻烦，获得快捷舒适的使用体验。
飞利浦 9000 系列推拉式智能门锁采用自动锁体。关门后，方舌将从锁体中自动弹出把门锁定。在未成功锁定的情况下，锁体还将提醒您门锁的状态。
本门锁配备半导体指纹传感器，可精准快速识别，识别速度不超过 0.2 秒。传感器隐藏在手柄的内侧，能有效保护传感器免遭恶意破坏并延长其使用寿命。
飞利浦智能锁采用虚位密码技术，您可随机输入数字组合，只要其中包含连续输入的真实密码，就可成功识别。此功能可有效防止偷窥，保护您的真实密码安全。
外出时，您可轻触布防键，启用布防功能。在布防模式下，从室内开锁将触发警报。此功能可就安全隐患对您进行有效提醒，提升家庭安全级别。
您可在出门之前启用防猫眼开启功能。待门上锁后，可锁死室内手柄，确保无法通过推动室内手柄将门打开。此功能可有效防止从室内开锁，从而消除安全隐患，提升防盗性能。
飞利浦 9000 系列具有全方位报警功能，不仅能提升防盗级别，实时保护您和您的家人，还可以提醒您门锁的状态，便于您使用。
开锁方式
智能锁功能
操作简易
设计和外观
门锁容量
模式
功率规格
安装
配件