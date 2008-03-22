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HipCase 腰包

DLA28000H/10
  • 展现独特风格的 iPod 保护套 展现独特风格的 iPod 保护套 展现独特风格的 iPod 保护套
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    HipCase 腰包

    DLA28000H/10

    展现独特风格的 iPod 保护套

    对开式 HipCase 腰包款式前卫、经久耐用，具有精美的皮革来衬显您的 iPod。坚实的腰带夹令 iPod 触手可及，翻开衬盖可看到内袋 -- 非常适合藏放身份证或现金。 查看所有优势

    HipCase 腰包

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    HipCase 腰包

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    See all 其它

      展现独特风格的 iPod 保护套

      配有腰带夹，使用方便

      • 适用于 iPod
      • nano 第三代

      轻松使用所有控件和底座连接器

      根据该机套的开口设计，您可以方便地使用所有控件和底座连接器，从而可在机套的保护下使用设备。

      连接耳机插孔，仍受保护

      这款机套具有耳机插孔开口，因此您可以在设备受到机套保护的同时享受设备带来的乐趣。

      身份证内袋

      机套的小内袋可用于存放身份证或现金等物品。

      皮质机套，豪华质感

      这款机套由精美耐用的皮革制成，既可以为设备提供保护，同时也可展示您独特的个人风格。

      软质纤维内衬

      在机套内部插接设备的同时，本机套的软质纤维内衬可有效保护设备表面。

      稳固的带夹让设备触手可及

      稳固的带夹可将设备固定在带夹、机袋或包带上，让设备始终触手可及。

      技术规格

      • 包装尺寸

        高度
        20.32  厘米
        宽度
        11.43  厘米
        厚度
        3.81  厘米
        总重
        0.071  千克
        自重
        0.04  千克
        净重
        0.031  千克
        EAN
        87 12581 43065 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        高度
        41  厘米
        宽度
        25.6  厘米
        长度
        34.5  厘米
        总重
        3.1  千克
        自重
        1.984  千克
        净重
        1.116  千克
        GTIN
        2 87 12581 43065 2
        用户包装数量
        36

      • 内箱

        高度
        11.43  厘米
        宽度
        20.95  厘米
        长度
        24.13  厘米
        总重
        0.425  千克
        自重
        0.239  千克
        净重
        0.186  千克
        GTIN
        1 87 12581 43065 5
        用户包装数量
        6

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