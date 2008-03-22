展现独特风格的 iPod 保护套
对开式 HipCase 腰包款式前卫、经久耐用，具有精美的皮革来衬显您的 iPod。坚实的腰带夹令 iPod 触手可及，翻开衬盖可看到内袋 -- 非常适合藏放身份证或现金。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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根据该机套的开口设计，您可以方便地使用所有控件和底座连接器，从而可在机套的保护下使用设备。
这款机套具有耳机插孔开口，因此您可以在设备受到机套保护的同时享受设备带来的乐趣。
机套的小内袋可用于存放身份证或现金等物品。
这款机套由精美耐用的皮革制成，既可以为设备提供保护，同时也可展示您独特的个人风格。
在机套内部插接设备的同时，本机套的软质纤维内衬可有效保护设备表面。
稳固的带夹可将设备固定在带夹、机袋或包带上，让设备始终触手可及。
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外箱
内箱
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