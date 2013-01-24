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USB 移动电源

DLP5751T/00
  • 多功能旅行伴侣移动电源 多功能旅行伴侣移动电源 多功能旅行伴侣移动电源
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    USB 移动电源

    DLP5751T/00

    多功能旅行伴侣移动电源

    5000 毫安时容量，配有可互换插头，这款移动电源是您理想的旅行伴侣。插头包括 EU、AU、UK 和 US 型号，可直接从电源插座充电。在国外也可轻松为移动设备以及这款移动电源充电。

    USB 移动电源

    多功能旅行伴侣移动电源

    5000 毫安时容量，配有可互换插头，这款移动电源是您理想的旅行伴侣。插头包括 EU、AU、UK 和 US 型号，可直接从电源插座充电。在国外也可轻松为移动设备以及这款移动电源充电。

    多功能旅行伴侣移动电源

    5000 毫安时容量，配有可互换插头，这款移动电源是您理想的旅行伴侣。插头包括 EU、AU、UK 和 US 型号，可直接从电源插座充电。在国外也可轻松为移动设备以及这款移动电源充电。

    USB 移动电源

    多功能旅行伴侣移动电源

    5000 毫安时容量，配有可互换插头，这款移动电源是您理想的旅行伴侣。插头包括 EU、AU、UK 和 US 型号，可直接从电源插座充电。在国外也可轻松为移动设备以及这款移动电源充电。

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      多功能旅行伴侣移动电源

      带可互换插头

      LED 电源指示灯

      美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。

      随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

      即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      技术规格

      • 内箱

        用户包装数量
        4
        长度
        22.2  厘米
        宽度
        16.5  厘米
        高度
        16.5  厘米
        长度
        8.7  英寸
        宽度
        6.5  英寸
        高度
        6.5  英寸
        总重
        2.112  千克
        净重
        0.94  千克
        自重
        1.172  千克
        总重
        4.656  磅
        净重
        2.072  磅
        自重
        2.584  磅
        GTIN
        2 48 95229 10389 8

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        51.5  厘米
        宽度
        23.7  厘米
        高度
        36  厘米
        长度
        20.3  英寸
        宽度
        9.3  英寸
        高度
        14.2  英寸
        总重
        13.422  千克
        净重
        5.64  千克
        自重
        7.782  千克
        总重
        29.590  磅
        净重
        12.434  磅
        自重
        17.156  磅
        GTIN
        1 48 95229 10389 1

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        总重
        0.428  千克
        净重
        0.235  千克
        自重
        0.193  千克
        总重
        0.944  磅
        净重
        0.518  磅
        自重
        0.425  磅
        EAN
        48 95229 10389 4

      • 附件

        便携盒
        便携盒
        AC 适配器
        可互换插头
        EU、AU、UK、US 类型

      • 兼容性

        与以下设备兼容
        USB 充电设备

      • 功率

        适配器类型
        EU、AU、UK、US 类型
        输出
        18.5Wh
        Type-C：5 伏 3 安、9 伏 2 安、12 伏 1.5 安 USB-A：5 伏 3 安、9 伏 2 安、12 伏 1.5 安 Type-C+USB -A：5 伏 3 安（最大） 输出：18 瓦（最大）
        电源输入
        100 - 240 伏~50/60 赫兹 0.4 安
        电池类型
        锂离子
        电池容量
        5000 毫安时

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