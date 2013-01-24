多功能旅行伴侣移动电源

5000 毫安时容量，配有可互换插头，这款移动电源是您理想的旅行伴侣。插头包括 EU、AU、UK 和 US 型号，可直接从电源插座充电。在国外也可轻松为移动设备以及这款移动电源充电。