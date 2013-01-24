多功能旅行伴侣移动电源
5000 毫安时容量，配有可互换插头，这款移动电源是您理想的旅行伴侣。插头包括 EU、AU、UK 和 US 型号，可直接从电源插座充电。在国外也可轻松为移动设备以及这款移动电源充电。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多功能旅行伴侣移动电源
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内箱
外箱
包装尺寸
附件
兼容性
功率