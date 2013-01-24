纤巧且电量充足的移动电源
在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纤巧且电量充足的移动电源
在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势
纤巧且电量充足的移动电源
在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纤巧且电量充足的移动电源
在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势
即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。
随附的微型 USB 到 USB 2.0 数据线专用于手机、数码相机及其他带微型 USB 接口的便携式设备。您可以将它随身携带，把它放在桌上，亦或替代您丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。
此便携式电源可以为您在外出时提供两次以上完全充电所需的额外电量。旅行时带上它，您在需要时便可拥有备用电源。
此通用型设备带 USB 接口，您只需通过已有或另购的设备 USB 数据线，便可与基于 USB 的设备一起使用。
2 个 USB 端口,同时为两个设备充电
美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。
附件
功率
包装尺寸
产品尺寸
内箱
外箱