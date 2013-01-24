主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

USB 移动电源

DLP8720N/00
  • 纤巧且电量充足的移动电源 纤巧且电量充足的移动电源 纤巧且电量充足的移动电源
    -{discount-value}

    USB 移动电源

    DLP8720N/00

    纤巧且电量充足的移动电源

    在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势

    USB 移动电源

    纤巧且电量充足的移动电源

    在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势

    纤巧且电量充足的移动电源

    在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势

    USB 移动电源

    纤巧且电量充足的移动电源

    在您需要时，随时随地提供电量 - 提供 1 次以上完全充电所需的额外电量。2 个 USB 端口可同时为 2 个设备充电。20000 毫安时大容量电源，可为手机提供多次完全充电所需的电量，也可为平板电脑充电 查看所有优势

    相似产品

    See all powerbanks

      纤巧且电量充足的移动电源

      便携式备用电源组

      • 20,000 毫安时
      • 双 USB
      • 锂聚合物电池

      随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

      即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。

      随附微型 USB 数据线，用于连接和充电

      随附的微型 USB 到 USB 2.0 数据线专用于手机、数码相机及其他带微型 USB 接口的便携式设备。您可以将它随身携带，把它放在桌上，亦或替代您丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。

      外出时可为设备多次充电

      此便携式电源可以为您在外出时提供两次以上完全充电所需的额外电量。旅行时带上它，您在需要时便可拥有备用电源。

      与基于 USB 的设备一起使用

      此通用型设备带 USB 接口，您只需通过已有或另购的设备 USB 数据线，便可与基于 USB 的设备一起使用。

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      LED 电源指示灯

      美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。

      技术规格

      • 附件

        线缆
        微型 USB

      • 功率

        输出
        5 伏，2.1 安，1 安
        电源输入
        Type-C 5 伏，2 安
        电池容量
        20000 毫安时

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        19.5  厘米
        宽度
        10.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        高度
        7.7  英寸
        宽度
        4.1  英寸
        厚度
        1.2  英寸
        总重
        0.43  千克
        净重
        0.4  千克
        自重
        0.03  千克
        总重
        0.948  磅
        净重
        0.882  磅
        自重
        0.066  磅
        EAN
        48 95229 11249 0

      • 产品尺寸

        高度
        2.3  厘米
        宽度
        8  厘米
        厚度
        15.6  厘米
        高度
        0.9  英寸
        宽度
        3.1  英寸
        厚度
        6.1  英寸
        重量
        0.4  千克
        重量
        0.882  磅

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        16.6  厘米
        宽度
        11.5  厘米
        高度
        22.6  厘米
        长度
        6.5  英寸
        宽度
        4.5  英寸
        高度
        8.9  英寸
        总重
        2.88  千克
        净重
        2.4  千克
        自重
        0.48  千克
        总重
        6.349  磅
        净重
        5.291  磅
        自重
        1.058  磅
        GTIN
        2 48 95229 11249 4

      • 外箱

        用户包装数量
        18
        长度
        36.5  厘米
        宽度
        18.5  厘米
        高度
        24.6  厘米
        长度
        14.4  英寸
        宽度
        7.3  英寸
        高度
        9.7  英寸
        总重
        9.14  千克
        净重
        7.2  千克
        自重
        1.94  千克
        总重
        20.150  磅
        净重
        15.873  磅
        自重
        4.277  磅
        GTIN
        1 48 95229 11249 7

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品