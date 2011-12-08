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    MiniStar 有尘袋吸尘器

    FC8089/81

    外观小巧，内在强劲

    飞利浦真空吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。享受任意移动的自由体验和卓越的清洁效果。

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    MiniStar 有尘袋吸尘器

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    轻盈小巧的吸尘器

    • HomeCare 系列
    1000 瓦马达带来更佳清洁效果

    1000 瓦马达带来更佳清洁效果

    该吸尘器具有高效的 1000 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。

    外形小巧，方便储藏

    外形小巧，方便储藏

    因其外形小巧，本产品存放起来十分方便，可为您节省宝贵的空间。

    轻便小巧，让您自由移动

    轻便小巧，让您自由移动

    因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。

    吸力调控确保适合功率

    吸力调控确保适合功率

    产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。

    两用吸尘嘴，适用于不同地面

    两用吸尘嘴，适用于不同地面

    不管是何种地板，都可实现出众性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。

    软质橡胶轮可有效保护地面

    软质橡胶轮可有效保护地面

    得益于其软质橡胶轮，真空吸尘器可在硬地板上顺滑移动，以确保您的地板得到很好的保护。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      多用途吸尘嘴
      包含附件
      • 缝隙吸嘴
      • 小号吸嘴
      附件存储
      机身上

    • 设计

      颜色
      水晶绿

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      370x280x280  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      290x230x220  mm
      产品重量
      2.6  kg

    • 过滤

      尘袋类型
      棉布包
      排风滤网
      海绵滤网

    • 可用性

      操作半径
      8  m
      管联接
      锥形
      手柄
      顶部和正面
      吸力控制
      电子产品
      吸管类型
      3 节塑料管
      满尘指示灯
      滚轮类型
      橡胶

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