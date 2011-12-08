MiniStar 有尘袋吸尘器
外观小巧，内在强劲
飞利浦真空吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。享受任意移动的自由体验和卓越的清洁效果。 查看所有优势
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1000 瓦马达带来更佳清洁效果
该吸尘器具有高效的 1000 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。
外形小巧，方便储藏
因其外形小巧，本产品存放起来十分方便，可为您节省宝贵的空间。
轻便小巧，让您自由移动
因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。
吸力调控确保适合功率
产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。
两用吸尘嘴，适用于不同地面
不管是何种地板，都可实现出众性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。
软质橡胶轮可有效保护地面
得益于其软质橡胶轮，真空吸尘器可在硬地板上顺滑移动，以确保您的地板得到很好的保护。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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多用途吸尘嘴
- 包含附件
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- 附件存储
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机身上
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设计
- 颜色
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水晶绿
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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370x280x280
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
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290x230x220
mm
- 产品重量
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2.6
kg
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过滤
- 尘袋类型
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棉布包
- 排风滤网
-
海绵滤网
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可用性
- 操作半径
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8
m
- 管联接
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锥形
- 手柄
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顶部和正面
- 吸力控制
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电子产品
- 吸管类型
-
3 节塑料管
- 满尘指示灯
-
是
- 滚轮类型
-
橡胶
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