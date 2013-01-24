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AirStar

有尘袋吸尘器

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    AirStar 有尘袋吸尘器

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    享受洁净，美满的家庭生活

    借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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      集成式 HEPA 过滤网，捕获灰尘

      • 1200 瓦
      • HomeCare 系列
      洁净空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

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      高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉灰尘。

      4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

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      过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

      S-bag 高效能合成吸尘纸袋，保证持久的清洁效能

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      此集尘袋具有多个隔层，比普通集尘袋装满速度慢，可保证持久的清洁效能。

      小号吸嘴和毛刷/缝隙吸嘴二合一，轻松清洁家俱

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      小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家俱，保持洁净表面。

      大尺寸橡胶轮，有效保护您的地板

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      大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        橙黄色

      • 过滤

        尘袋类型
        高效能 s-bag 吸尘袋
        排风滤网
        洁净空气 HEPA 过滤网
        尘量
        2  升

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        标准吸尘嘴
        灵活转动多用途吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        34  升/秒
        输入功率（最大）
        1200  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        80  分贝
        吸力（最大）
        250  瓦
        真空（最大）
        27  千帕

      • 可用性

        管联接
        锥形
        吸管类型
        3 节塑料管
        滚轮类型
        橡胶
        操作半径
        8  米
        电线长度
        5  米

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        340 x 258 x 218  毫米
        产品重量
        3.9  千克

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