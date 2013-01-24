享受洁净，美满的家庭生活
借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享受洁净，美满的家庭生活
借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势
享受洁净，美满的家庭生活
借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享受洁净，美满的家庭生活
借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势
高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉大量灰尘。
过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。
此集尘袋具有多个隔层，比普通集尘袋装满速度慢，可保证持久的清洁效能。
舒适的握柄根据人体工程学设计，使您能够轻松地操控吸嘴。
您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。
小号吸嘴和毛刷/缝隙二合一吸嘴可帮助您清洁家俱，保持洁净表面。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸