享受洁净，美满的家庭生活
借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸