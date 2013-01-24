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AirStar

无尘袋吸尘器

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    AirStar 无尘袋吸尘器

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    享受洁净，美满的家庭生活

    借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受洁净、丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及洁净空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥667.00
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      大尺寸滚轮外部采用柔软的橡胶材质，在使用时不会损坏您的地板。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        橙黄色

      • 过滤

        排风滤网
        洁净空气 HEPA 过滤网
        过滤网型号
        HEPA
        尘量
        1  升

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 2 合 1毛刷和缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        标准吸尘嘴
        灵活转动多用途吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        31  升/秒
        真空（最大）
        26  千帕
        输入功率 (IEC)
        1200  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        82  分贝
        吸力（最大）
        200  瓦

      • 可用性

        管联接
        锥形
        吸管类型
        3 节塑料管
        滚轮类型
        橡胶
        操作半径
        8  米
        电线长度
        5  米

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        340 x 258 x 218  毫米
        产品重量
        4.2  千克

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