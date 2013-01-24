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Impact

有尘袋吸尘器

FC8396/02
  • 经久耐用，性能可靠 经久耐用，性能可靠 经久耐用，性能可靠
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    Impact 有尘袋吸尘器

    FC8396/02

    经久耐用，性能可靠

    1600 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅易于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得心应手。 查看所有优势

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    1600 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅易于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得心应手。 查看所有优势

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      真空吸尘器配有 2 节金属伸缩管。该管可轻松调节到您最喜欢的高度。

      1600 瓦马达，可产生最大 330 瓦吸力

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      缝隙工具和小号毛刷

      缝隙吸嘴附件使您可以轻松地清洁窄小角落，如坐垫之间或微波炉后面的间隙。

      吸力调控

      产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        透明蓝色

      • 过滤

        尘袋类型
        S-bag 经典
        尘量
        2  升
        排风滤网
        AFS 滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 毛刷
        • 缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        附件存储
        管夹设计
        标准吸尘嘴
        多用途吸尘嘴

      • 性能

        气流（最大）
        33  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1400  瓦
        输入功率（最大）
        1600  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        80  分贝
        吸力（最大）
        330  瓦
        真空（最大）
        28  千帕

      • 可用性

        操作半径
        XL (9)  米
        手柄
        顶部和正面
        电线长度
        6  米
        管联接
        锥形
        满尘指示灯
        吸力控制
        电子产品
        吸管类型
        2 节金属外壳伸缩管
        滚轮类型
        塑料

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