经久耐用，性能可靠
1500 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅便于操控，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统、特宽脚控踏板和 TriActive 吸嘴让该吸尘器使用起来得心应手。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
经久耐用，性能可靠
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经久耐用，性能可靠
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根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来更高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。
真空吸尘器配有 2 节金属伸缩管。该管可轻松调节到您最喜欢的高度。
s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适合用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。
产品上的吸力调控钮让您可以根据吸尘表面来选择适当的吸力。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性