性能全面，智能清洁
飞利浦 SmartPro 主动式智能自动真空吸尘器附带直观的应用程序，可以确保您家中清洁，并让您可从任何地方进行控制。得益于加大加宽的 TriActive XL 吸嘴，这款吸尘器的清洁速度提升了 2 倍。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能全面，智能清洁
飞利浦 SmartPro 主动式智能自动真空吸尘器附带直观的应用程序，可以确保您家中清洁，并让您可从任何地方进行控制。得益于加大加宽的 TriActive XL 吸嘴，这款吸尘器的清洁速度提升了 2 倍。 查看所有优势
首先，两个长刷将污垢和灰尘扫入智能自动真空吸尘器的行进路线。然后，得益于强劲马达，吸嘴可清除污垢和灰尘。最后，卡入式拖地垫能捕捉地板上的微尘，从而显著提升清洁效果。
4 种清洁模式可以适应家中的不同区域。z 型模式：清扫相对大的区域时，智能自动真空吸尘器会以平行之字形方式移动。反弹模式：智能自动真空吸尘器以直线移动，撞到物体时会选择其他随机方向。螺旋模式：智能自动真空吸尘器以递增半径的螺旋运动方式移动。循墙模式：智能自动真空吸尘器靠近并平行于墙壁清扫。
当电池电量几乎耗尽时，飞利浦智能自动真空吸尘器将自动返回底座自行充电，为下次清洁做准备。
灰尘传感器功能可以使智能自动真空吸尘器自动识别出灰尘积聚多的区域，在该区域多清扫几秒钟，进行深层清洁。
强劲的锂电池使用寿命加长，缩短充电时间。新款智能自动真空吸尘器的运行时间长达 120 分钟。
我们的智能自动真空吸尘器配有智能检测系统是智能芯片、陀螺仪和加速器的组合，可使智能自动真空吸尘器实现高效的自动清洁。智能自动真空吸尘器能够了解环境并选择理想的清洁策略，快速清洁居室。此外，6 个红外传感器将帮助智能自动真空吸尘器探测和避开墙壁、灯或线缆等障碍物，从而小心谨慎地清洁地板。
每一个家庭都不尽相同，为了完全符合您的需求，飞利浦 Clean Home+ 应用程序可让您定制清洁过程。您可以设置房间大小、清洁密度、智能自动真空吸尘器将遵循的清洁模式，以及是否需要干拖来扫除细尘。根据您的选择，应用程序将计算定制清洁的持续时间。
飞利浦 Clean Home+ 应用程序可让您轻松操作新款飞利浦自动真空吸尘器，并通过 WiFi 连接到 Clean Home+ 应用程序。此应用程序兼容 Android 和 iOS 操作系统。
飞利浦 Clean Home+ 应用程序将帮助您监控清洁进度，并提供即时反馈。我们还将为您提供提示和诀窍，确保智能自动真空吸尘器长期得到良好维护。此外，该应用程序将提供有关上次清洁统计的详细信息。
飞利浦 Clean Home+ 应用程序可使您即使不在家中，也能控制智能自动真空吸尘器。您可以随时随地安排下一次清洁时间。您将随时了解智能自动真空吸尘器在任何时刻的运行情况，它会向您通知清洁状况和任何问题，以保证室内清洁。
TriActive XL 吸嘴可为您提供高效而出色的清洁性能，得益于以下设计，其清洁速度快 2 倍：1. 加宽吸嘴可一次覆盖 2 倍宽的地板区域。2. 三个吸入口可收集前方及两侧的灰尘。3. 灵活清洁板可收集任何残留灰尘。
高功率吸尘模式，清洁效果显著。
飞利浦 Clean Home+ 应用程序可使您即使不在家中，也能控制智能自动真空吸尘器。您将随时了解智能自动真空吸尘器在任何时刻的运行情况，它会向您通知清洁状况和任何问题，以保证室内清洁。
性能
过滤
设计
吸尘嘴和附件
重量和尺寸
可用性
软件