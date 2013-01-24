即使不在家也可进行智能控制

飞利浦 Clean Home+ 应用程序可使您即使不在家中，也能控制智能自动真空吸尘器。您可以随时随地安排下一次清洁时间。您将随时了解智能自动真空吸尘器在任何时刻的运行情况，它会向您通知清洁状况和任何问题，以保证室内清洁。