主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SmartPro Active

智能自动真空吸尘器

FC8832/82
查找此产品的支持
  • 性能全面，智能清洁 性能全面，智能清洁 性能全面，智能清洁
    -{discount-value}

    SmartPro Active 智能自动真空吸尘器

    FC8832/82
    查找此产品的支持

    性能全面，智能清洁

    飞利浦 SmartPro 主动式智能自动真空吸尘器附带直观的应用程序，可以确保您家中清洁，并让您可从任何地方进行控制。得益于加大加宽的 TriActive XL 吸嘴，这款吸尘器的清洁速度提升了 2 倍。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,499.00

    SmartPro Active 智能自动真空吸尘器

    性能全面，智能清洁

    飞利浦 SmartPro 主动式智能自动真空吸尘器附带直观的应用程序，可以确保您家中清洁，并让您可从任何地方进行控制。得益于加大加宽的 TriActive XL 吸嘴，这款吸尘器的清洁速度提升了 2 倍。 查看所有优势

    相似产品

    See all robot-vacuum-cleaner

      性能全面，智能清洁

      通过智能手机保证家中清洁

      • 免费的智能应用程序
      • 3 重清洁系统
      • 120 分钟运行时间
      • 隐形墙
      3 重清洁系统，包括干拖功能

      3 重清洁系统，包括干拖功能

      首先，两个长刷将污垢和灰尘扫入智能自动真空吸尘器的行进路线。然后，得益于强劲马达，吸嘴可清除污垢和灰尘。最后，卡入式拖地垫能捕捉地板上的微尘，从而显著提升清洁效果。

      4 种清洁模式，适应不同区域

      4 种清洁模式，适应不同区域

      4 种清洁模式可以适应家中的不同区域。z 型模式：清扫相对大的区域时，智能自动真空吸尘器会以平行之字形方式移动。反弹模式：智能自动真空吸尘器以直线移动，撞到物体时会选择其他随机方向。螺旋模式：智能自动真空吸尘器以递增半径的螺旋运动方式移动。循墙模式：智能自动真空吸尘器靠近并平行于墙壁清扫。

      自动返回底座，进行充电

      自动返回底座，进行充电

      当电池电量几乎耗尽时，飞利浦智能自动真空吸尘器将自动返回底座自行充电，为下次清洁做准备。

      智能自动真空吸尘器可检测到脏的区域，进行深层清洁

      智能自动真空吸尘器可检测到脏的区域，进行深层清洁

      灰尘传感器功能可以使智能自动真空吸尘器自动识别出灰尘积聚多的区域，在该区域多清扫几秒钟，进行深层清洁。

      强劲的锂电池，运行时间长达 120 分钟

      强劲的锂电池，运行时间长达 120 分钟

      强劲的锂电池使用寿命加长，缩短充电时间。新款智能自动真空吸尘器的运行时间长达 120 分钟。

      智能检测系统，能够了解环境并选择适合的清洁策略

      智能检测系统，能够了解环境并选择适合的清洁策略

      我们的智能自动真空吸尘器配有智能检测系统是智能芯片、陀螺仪和加速器的组合，可使智能自动真空吸尘器实现高效的自动清洁。智能自动真空吸尘器能够了解环境并选择理想的清洁策略，快速清洁居室。此外，6 个红外传感器将帮助智能自动真空吸尘器探测和避开墙壁、灯或线缆等障碍物，从而小心谨慎地清洁地板。

      轻松的定制清洁体验

      每一个家庭都不尽相同，为了完全符合您的需求，飞利浦 Clean Home+ 应用程序可让您定制清洁过程。您可以设置房间大小、清洁密度、智能自动真空吸尘器将遵循的清洁模式，以及是否需要干拖来扫除细尘。根据您的选择，应用程序将计算定制清洁的持续时间。

      Clean Home+ 应用程序

      飞利浦 Clean Home+ 应用程序可让您轻松操作新款飞利浦自动真空吸尘器，并通过 WiFi 连接到 Clean Home+ 应用程序。此应用程序兼容 Android 和 iOS 操作系统。

      即时反馈清洁状态和维护

      飞利浦 Clean Home+ 应用程序将帮助您监控清洁进度，并提供即时反馈。我们还将为您提供提示和诀窍，确保智能自动真空吸尘器长期得到良好维护。此外，该应用程序将提供有关上次清洁统计的详细信息。

      即使不在家也可进行智能控制

      飞利浦 Clean Home+ 应用程序可使您即使不在家中，也能控制智能自动真空吸尘器。您可以随时随地安排下一次清洁时间。您将随时了解智能自动真空吸尘器在任何时刻的运行情况，它会向您通知清洁状况和任何问题，以保证室内清洁。

      TriActive XL 吸嘴可出色清洁，现在的速度快 2 倍*

      TriActive XL 吸嘴可为您提供高效而出色的清洁性能，得益于以下设计，其清洁速度快 2 倍：1. 加宽吸嘴可一次覆盖 2 倍宽的地板区域。2. 三个吸入口可收集前方及两侧的灰尘。3. 灵活清洁板可收集任何残留灰尘。

      快速吸尘模式，实现强力清洁

      高功率吸尘模式，清洁效果显著。

      即使不在家也可进行远程控制

      飞利浦 Clean Home+ 应用程序可使您即使不在家中，也能控制智能自动真空吸尘器。您将随时了解智能自动真空吸尘器在任何时刻的运行情况，它会向您通知清洁状况和任何问题，以保证室内清洁。

      技术规格

      • 性能

        声压级
        63.4  分贝
        真空（最大）
        1.764  千帕
        运行时间
        120  分钟
        电池电压
        14.8  伏
        电池类型
        锂电池
        充电时间
        4  小时

      • 过滤

        尘量
        0.4  升
        过滤网
        3M 滤网

      • 设计

        颜色
        电镀亮铜色

      • 吸尘嘴和附件

        标准吸尘嘴
        TriActive XL 吸嘴
        包含附件
        • 交流电源适配器
        • 充电座
        • 侧毛刷
        • 隐形墙
        • 拖把附件
        • 2 个排风滤网

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        83 x 330  毫米
        产品重量
        1.95  千克
        重量（含包装）
        4  千克

      • 可用性

        清洁模式
        4
        WiFi 连接
        飞利浦 Clean Home+ 应用程序
        红外线传感器
        Y
        传感器
        说明产品包含的传感器数量
        25
        每周预定
        Y
        地板类型
        • 地毯
        • 硬地板
        灰尘传感器
        Y
        远程排程
        Y

      • 软件

        App
        飞利浦 SmartPro 主动式应用程序
        iOS 兼容性
        iOS 兼容性：版本 8.0 及更高
        iPhone® 兼容性
        4s 及以上
        Android 兼容性
        4.4 及以上
        iPad 兼容性
        Y
        无线更新
        已启用

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 基于 IEC 覆盖测试，与 FC8800 相比