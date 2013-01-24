如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
这款强劲的 2000 瓦马达可产生最大 400 瓦的吸力，清洁效果显著。
这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。
这款飞利浦吸尘器经过精心设计，所有吸入的空气都要通过可水洗 HEPA 13 过滤网（过滤效能达 99.95%）才会排出。可以实现无灰尘漏网。
这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。
借助其 8 米电源线，您在 11 米的范围之内无需更换插座。
TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现卓越清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸