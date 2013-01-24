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PowerPro Expert

无尘袋吸尘器

FC9728/81
  • 可清除并锁定 99.9% 的细尘。* 可清除并锁定 99.9% 的细尘。* 可清除并锁定 99.9% 的细尘。*
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    PowerPro Expert 无尘袋吸尘器

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    可清除并锁定 99.9% 的细尘。*

    飞利浦 PowerPro Expert 经专业设计，强大吸力为您带来出众的清洁体验。第八代飓风离尘技术和我们的 TriActive 吸嘴适用于任何地板，共同打造优质的清洁效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

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      可清除并锁定 99.9% 的细尘。*

      得益于强劲吸力和防过敏锁

      • 1800 瓦
      • 第八代飓风离尘技术
      • Allergy H13 滤网
      • 多种附件
      第八代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

      第八代飓风离尘技术可以提供更长时间的强劲吸力

      第八代飓风离尘技术具有强劲的旋风操作，可尽可能增强气流，以大于 185 千米/小时的速度高效地将灰尘与空气分离，从而更持久地保持强劲吸力。

      TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作

      TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作

      TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

      机载附件：方便存放，触手可及

      机载附件：方便存放，触手可及

      机载收纳空间，使您可以更轻松地将便利的附件置于吸尘器的后舱中。

      功率控制功能可调节吸力大小

      功率控制功能可调节吸力大小

      吸力控制功能，只需按下按钮即可根据不同的清洁任务和表面调节吸力。

      集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

      集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

      方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，让您能够轻松掌控并尽可能减少扬尘。

      与手柄集成的软毛刷，随时可用

      与手柄集成的软毛刷，随时可用

      手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。

      Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

      Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘

      全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**

      1800 瓦耐用马达可产生强大吸力

      1800 瓦耐用马达可产生 360 瓦的强大吸力，获得彻底清洁效果。

      技术规格

      • 性能

        气流（最大）
        41  升/秒
        输入功率 (IEC)
        1800  瓦
        声压级
        < 79  分贝
        吸力（最大）
        420  瓦

      • 可用性

        操作半径
        10  米
        手柄
        顶部和正面
        电线长度
        7  米
        吸管类型
        2 节金属伸缩管
        滚轮类型
        橡胶
        管联接
        活动锁
        吸力控制
        电子产品

      • 设计

        颜色
        蒙扎红

      • 过滤

        尘量
        2  升
        排风滤网
        Allergy H13 滤网
        马达滤网
        长效可水洗过滤网
        过滤等级
        HEPA13 级**

      • 吸尘嘴和附件

        附件存储
        机身上
        标准吸尘嘴
        TriActive 吸嘴
        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 集成式毛刷
        • 小号吸嘴
        附加吸尘嘴
        轻松护理动物毛发
        额外附件
        滤网更换：FC6042/01

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        待机功耗
        < 0.5  瓦
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        505x292x292  毫米
        产品重量
        5.5  千克

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          奖项

          • 缝隙吸尘和过滤性能经 HF 根据 DIN EN60312-1:2013 进行测试。
          • *过滤等级根据 EN60312-1-2017 进行测试，相当于 HEPA 13。