可清除并锁定 99% 的细尘。*
飞利浦 PowerPro Expert 经专业设计，强大吸力为您带来出众的清洁体验。第八代飓风离尘技术和我们的 TriActive+ 吸嘴适用于任何地板，共同打造优质的清洁效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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第八代飓风离尘技术具有强劲的旋风操作，可尽可能增强气流，以大于 185 千米/小时的速度高效地将灰尘与空气分离，从而更持久地保持强劲吸力。
我们的防过敏锁系统利用传感器确保集尘桶已完全密封且不会泄漏。将灰尘与过敏原密封在机器内，以确保清洁、高水平的卫生环境。
TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢
机载收纳空间，使您可以更轻松地将便利的附件置于吸尘器的后舱中。
吸力控制功能，只需按下按钮即可根据不同的清洁任务和表面调节吸力。
方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，让您能够轻松掌控并尽可能减少扬尘。
手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。
全密封过滤系统可吸附 99.9％ 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**
迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷十分适合宠物主人。
1800 瓦耐用马达可产生 360 瓦的强大吸力，获得彻底清洁效果。
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸