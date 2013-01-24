包装盒中的其他物品
- IFU/用户手册
- 颈带
- 存储袋
- 保修手册
优雅细腻地将水晶的光泽融合于时尚和简练之中，这归功于全刻面不对称切割的紫彩水晶。当您已不仅拘泥于实用性时，全新的 Active Crystals USB 存储钥匙将为您的数据共享带来新的情趣。
酣畅淋漓的功能和闪亮动人的设计。全新的 Active Crystals USB 存储钥匙设计典雅时尚，由经过抛光的不锈钢制成。
将 Active Crystals USB 存储钥匙吊在漂亮的挂绳上，让它为您的颈间凭添一份时尚魅力。为了保护您心爱的 Active Crystals USB 存储钥匙，还随附了一个特别设计的存储袋。
有用的 1GB 空间让您可以通过 PC 或笔记本电脑的 USB 端口存储、交换和共享文档、音乐和图片等大文件。
当与电脑硬盘之间来回复制较大的多媒体文件时，高速数据传输率可显著缩短令人困扰的等待时间。
这款富有时尚感的首饰可用来共享和存储多达 250 首歌曲和 1000 张图片，极为适合个人使用、随身携带以及在电器上使用。无论是母亲随身携带自己孩子的照片，还是职业女性用来携带文件，人人都可以从本产品享受到无与伦比的便利性。
随附一整套软件，它们可以从 Active Crystals USB 存储钥匙自动运行并允许您访问许多有用的功能，例如文件同步和自动文件压缩。
由于密码保护包含 256 位 AES 加密，所以只需使用密码，即可保护您宝贵的个人数据免遭未授权访问。
存储介质
连接
附件
系统要求
其它
包装数据
包装尺寸
外箱
内箱