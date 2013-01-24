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Swarovski

USB 存储钥匙

FM01SW21/00
Swarovski
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  • 数据焕发出灵动的光芒 数据焕发出灵动的光芒 数据焕发出灵动的光芒
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    Swarovski USB 存储钥匙

    FM01SW21/00

    数据焕发出灵动的光芒

    酣畅淋漓的功能，闪亮动人的设计。从现在开始，飞利浦和 Swarovski 再度携手，带入您迈入科技与娱乐完美融合的新境界。这一强强合作的结晶名为“动感水晶”。 查看所有优势

    Swarovski USB 存储钥匙

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      数据焕发出灵动的光芒

      适用于文档、图片和音乐

      • 心形
      • 炫紫彩
      • 1GB

      全刻面不对称炫紫彩

      优雅细腻地将水晶的光泽融合于时尚和简练之中，这归功于全刻面不对称切割的紫彩水晶。当您已不仅拘泥于实用性时，全新的 Active Crystals USB 存储钥匙将为您的数据共享带来新的情趣。

      精美抛光不锈钢材质的时尚首饰

      酣畅淋漓的功能和闪亮动人的设计。全新的 Active Crystals USB 存储钥匙设计典雅时尚，由经过抛光的不锈钢制成。

      精美的挂绳和存储袋

      将 Active Crystals USB 存储钥匙吊在漂亮的挂绳上，让它为您的颈间凭添一份时尚魅力。为了保护您心爱的 Active Crystals USB 存储钥匙，还随附了一个特别设计的存储袋。

      1GB 存储容量适合包含大量数据的文件

      有用的 1GB 空间让您可以通过 PC 或笔记本电脑的 USB 端口存储、交换和共享文档、音乐和图片等大文件。

      高速 USB 2.0 的快速数据传输

      当与电脑硬盘之间来回复制较大的多媒体文件时，高速数据传输率可显著缩短令人困扰的等待时间。

      可共享和存储多达 250 首歌曲和 1000 张图片

      这款富有时尚感的首饰可用来共享和存储多达 250 首歌曲和 1000 张图片，极为适合个人使用、随身携带以及在电器上使用。无论是母亲随身携带自己孩子的照片，还是职业女性用来携带文件，人人都可以从本产品享受到无与伦比的便利性。

      随附经过特别设计且易于使用的软件

      随附一整套软件，它们可以从 Active Crystals USB 存储钥匙自动运行并允许您访问许多有用的功能，例如文件同步和自动文件压缩。

      用密码保护您宝贵的个人数据

      由于密码保护包含 256 位 AES 加密，所以只需使用密码，即可保护您宝贵的个人数据免遭未授权访问。

      技术规格

      • 存储介质

        内置存储器容量
        1  十亿字节
        传输速率
        读取速度最高 15MB/秒；写入速度最高 3MB/秒
        内置存储器类型
        MLC NAND 闪存

      • 连接

        USB
        USB 2.0 高速

      • 附件

        存储袋
        颈带
        用户手册
        • 英语
        • 法语
        • 德语
        • 西班牙语
        • 葡萄牙语
        • 意大利语
        • 俄语
        • 繁体中文
        • 韩语
        • 日语
        保修手册

      • 系统要求

        PC 操作系统
        Windows Vista、XP、2000、ME、98SE；Mac OS 9.0 及更高；Linux 2.4.0 及更高
        USB
        可用 USB 端口

      • 其它

        品质保证
        2 年

      • 包装数据

        包装类型
        精美收藏盒中的珠宝箱

      • 包装尺寸

        高度
        9.6  厘米
        宽度
        9.6  厘米
        厚度
        9.6  厘米
        净重
        0.07  千克
        总重
        0.37  千克
        自重
        0.3  千克
        厚度
        3.8  英寸
        总重
        0.816  磅
        高度
        3.8  英寸
        净重
        0.154  磅
        自重
        0.661  磅
        宽度
        3.8  英寸
        EAN
        87 12581 39418 9
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体

      • 外箱

        长度
        49.5  厘米
        宽度
        24  厘米
        高度
        27.6  厘米
        净重
        1.12  千克
        总重
        8.416  千克
        自重
        7.296  千克
        总重
        18.554  磅
        高度
        10.9  英寸
        长度
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        净重
        2.469  磅
        自重
        16.085  磅
        宽度
        9.4  英寸
        EAN
        87 12581 39420 2
        用户包装数量
        16

      • 内箱

        总重
        4.638  磅
        总重
        2.104  千克
        高度
        5.0  英寸
        高度
        12.6  厘米
        长度
        23.9  厘米
        长度
        9.4  英寸
        净重
        0.617  磅
        净重
        0.28  千克
        自重
        4.021  磅
        自重
        1.824  千克
        宽度
        9.0  英寸
        宽度
        22.8  厘米
        EAN
        87 12581 39419 6
        用户包装数量
        4

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • IFU/用户手册
      • 颈带
      • 存储袋
      • 保修手册

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