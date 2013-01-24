精美的挂绳和存储袋

将 Active Crystals USB 存储钥匙吊在漂亮的挂绳上，让它为您的颈间凭添一份时尚魅力。为了保护您心爱的 Active Crystals USB 存储钥匙，还随附了一个特别设计的存储袋。