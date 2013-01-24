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PowerLife

蒸汽电熨斗

GC2920/02
  • 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用
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    PowerLife 蒸汽电熨斗

    GC2920/02

    性能卓越，经久耐用

    若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00
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    性能卓越，经久耐用

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    性能卓越，经久耐用

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    性能卓越，经久耐用

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      性能卓越，经久耐用

      熨斗采用 SteamGlide 蒸汽顺滑底板

      • 2100 瓦
      • 35 克/分钟蒸汽
      • 95 克蒸汽束喷射
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

      持久强劲的蒸汽喷射

      持久强劲的蒸汽喷射

      2100 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出。

      高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出

      高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出

      高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

      这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

      除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

      除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

      操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

      除水垢片可将水垢打碎，从而轻易地冲走水垢

      除水垢片可将水垢打碎，从而轻易地冲走水垢

      随着时间的推移，水垢会在熨斗内积聚。此除水垢片会将水垢分解成小块，因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。

      高达 95 克强劲蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      高达 95 克强劲蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        垂直蒸汽熨烫
        可调蒸汽量设置
        喷雾功能

      • 易于使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏功能
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆
        电源线长度
        2 米

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        双重活性除垢

      • 技术规格

        功率（中国）
        1850  瓦
        功率（全球）
        2100  瓦
        电压
        220-240伏

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        产品重量
        1.2  千克

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        高达 35 克/分钟
        蒸汽束喷射
        高达 95 克/分钟

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