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PowerLife

蒸汽电熨斗

GC2930/02
  • 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用
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    PowerLife 蒸汽电熨斗

    GC2930/02

    性能卓越，经久耐用

    日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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    性能卓越，经久耐用

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    性能卓越，经久耐用

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      性能卓越，经久耐用

      熨斗采用 SteamGlide 蒸汽顺滑底板

      • 35 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      • 防水垢
      • 2200 瓦
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

      高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出

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      高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。

      110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶

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      熨斗的 110 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

      这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

      双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

      双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

      飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

      2200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

      2200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        垂直蒸汽熨烫
        可调蒸汽量设置
        喷雾功能

      • 熨烫舒适

        电线长度
        1.8  米

      • 易于使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏功能
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆
        额外稳定性
        橡胶缓冲装置
        电源线长度
        2 米

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        双重活性除垢

      • 技术规格

        功率（全球）
        2200  瓦
        电压
        220-240伏

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        产品重量
        1.2  千克

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        高达 35 克/分钟

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