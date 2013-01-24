性能卓越，经久耐用
日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用的飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。
熨斗的 110 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
快速强效除皱
熨烫舒适
易于使用
除水垢系统
技术规格
重量和尺寸
轻松除皱