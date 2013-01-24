性能卓越，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能卓越，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
性能卓越，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
性能卓越，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
2400 瓦可实现快速加热，带来强大的性能
最高 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供最合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
蒸汽束喷射可达 140 克，可快速去除顽固皱褶。
SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。
此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
该熨斗具有专门设计的超大搁架，垂直放置时可获得更大稳定性。
快速强效除皱
计算管理
可持续发展