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精准高效
要更轻松更顺畅地熨烫，您需要顺滑熨烫和强劲蒸汽的最佳组合。这款带有 SteamGlide 底板的飞利浦蒸汽电熨斗 GC4410/02 可完全满足您的要求！ 查看所有优势
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SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
2400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
快速强效除皱
易于使用
除水垢系统
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