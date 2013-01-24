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Azur

蒸汽电熨斗

GC4410/02
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    Azur 蒸汽电熨斗

    GC4410/02
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    精准高效

    要更轻松更顺畅地熨烫，您需要顺滑熨烫和强劲蒸汽的最佳组合。这款带有 SteamGlide 底板的飞利浦蒸汽电熨斗 GC4410/02 可完全满足您的要求！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥658.00
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      精准高效

      强劲蒸汽、出众顺滑的电熨斗

      • 40 克/分钟蒸汽输出；130 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板
      • 2400 瓦
      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

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      Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位

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      防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

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      2400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

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      130 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

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      飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
        持续蒸汽输出
        40  克/分钟
        蒸汽束喷射
        130  克
        垂直蒸汽熨烫
        可调蒸汽量设置
        喷雾功能
        前端尖型面板
        功率
        2400  瓦

      • 易于使用

        水箱容量
        350  毫升
        注水和倒水
        超大注水孔
        防滴漏功能
        电源线存储装置
        线夹
        电源线长度
        3  米
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        双重活性除垢

      • 技术规格

        电熨斗的重量
        1.55  千克
        产品尺寸
        30.3 x 12 x 15.2  厘米
        电压
        220 - 240  伏

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