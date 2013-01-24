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精准高效
要更轻松更顺畅地熨烫，您需要顺滑熨烫和强劲蒸汽的最佳组合。这款带有 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板的飞利浦熨斗完全满足您的要求！ 查看所有优势
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对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
2400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。
蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固皱褶。
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
快速强效除皱
易于使用
除水垢系统
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GC026/80