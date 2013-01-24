轻松熨烫，无需设置
可按任意顺序熨烫各种可熨烫衣物，如丝质、亚麻、棉质和开士米…等，无需调节温度。飞利浦 PerfectCare Xpress 可带来出色效果，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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安全适用于所有面料，即使是精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在十分敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果优秀。
使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。
百分之百的快速熨烫，无需分类。更为高效的蒸汽熨烫您的所有衣物。
加倍顺滑、出色的防刮擦性能、极佳的清洁效果且高度耐用！
2600 瓦熨斗可实现快速加热，在您的全部可熨烫衣物上带来强大的性能。
在烫衣板上移动熨斗时，具有动态检测技术的创新式自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽。这可始终为您带来所需的蒸汽量，实现有效除皱，同时减少蒸汽浪费，效果明显，实现节能
持续强劲的蒸汽输出可达 50 克/分钟，能更好地为您的全部衣物去除褶皱。
智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。
一键设置完美适合所有衣物。始终确保蒸汽和温度的完美结合，其原因如下：1) 高级智能控制处理器可使蒸汽和温度实现完美结合 2) 强劲气旋蒸汽设备可为所有衣物提供强劲持续的蒸汽
当熨斗在底板上放置 30 秒钟、在一侧放置 30 秒钟或竖放 8 分钟时，熨斗将自动关闭。
快速强效除皱
熨烫加倍舒适
易于使用
除水垢系统