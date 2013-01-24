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PerfectCare Xpress

压力式蒸汽电熨斗

GC5050/02
  • 轻松熨烫，无需设置 轻松熨烫，无需设置 轻松熨烫，无需设置
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    PerfectCare Xpress 压力式蒸汽电熨斗

    GC5050/02

    轻松熨烫，无需设置

    可按任意顺序熨烫各种可熨烫衣物，如丝质、亚麻、棉质和开士米…等，无需调节温度。飞利浦 PerfectCare Xpress 可带来出色效果，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00
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    轻松熨烫，无需设置

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      轻松熨烫，无需设置

      内部随附紧凑型强力蒸汽发生器

      • 50 克/分钟蒸汽输出
      • Anodilium 极化金属耐磨底板
      • 安全自动关熄 + 防水垢
      • 安全适用于所有可熨烫衣物
      安全适用于所有可熨烫的衣物

      安全适用于所有可熨烫的衣物

      安全适用于所有面料，即使是精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在十分敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果优秀。

      使用简单方便，无需人工调节

      使用简单方便，无需人工调节

      使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。

      对所有面料实现百分之百的快速熨烫

      对所有面料实现百分之百的快速熨烫

      百分之百的快速熨烫，无需分类。更为高效的蒸汽熨烫您的所有衣物。

      高度耐用的防刮擦 Anodilium 极化金属耐磨底板

      高度耐用的防刮擦 Anodilium 极化金属耐磨底板

      加倍顺滑、出色的防刮擦性能、极佳的清洁效果且高度耐用！

      2600 瓦熨斗可实现快速加热，带来强大的性能

      2600 瓦熨斗可实现快速加热，带来强大的性能

      2600 瓦熨斗可实现快速加热，在您的全部可熨烫衣物上带来强大的性能。

      自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽

      自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽

      在烫衣板上移动熨斗时，具有动态检测技术的创新式自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽。这可始终为您带来所需的蒸汽量，实现有效除皱，同时减少蒸汽浪费，效果明显，实现节能

      持续强劲的蒸汽输出可达 50 克/分钟

      持续强劲的蒸汽输出可达 50 克/分钟

      持续强劲的蒸汽输出可达 50 克/分钟，能更好地为您的全部衣物去除褶皱。

      熨斗配有智能灯光反馈指示灯

      熨斗配有智能灯光反馈指示灯

      智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。

      OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

      OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

      一键设置完美适合所有衣物。始终确保蒸汽和温度的完美结合，其原因如下：1) 高级智能控制处理器可使蒸汽和温度实现完美结合 2) 强劲气旋蒸汽设备可为所有衣物提供强劲持续的蒸汽

      三种自动关熄功能

      三种自动关熄功能

      当熨斗在底板上放置 30 秒钟、在一侧放置 30 秒钟或竖放 8 分钟时，熨斗将自动关闭。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        Anodilium
        OptimalTemp 智能温控科技
        Y
        持续蒸汽输出
        50  克/分钟
        前端尖型面板
        Y
        功率
        2600  瓦
        垂直蒸汽熨烫
        Y

      • 熨烫加倍舒适

        电线长度
        2.5  米

      • 易于使用

        水箱容量
        320  毫升
        防滴漏功能
        Y
        软质握把
        Y
        安全自动关熄
        Y
        电源线存储装置
        线夹
        电源线长度
        2.5  米
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆
        安全适用所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        Y
        除水垢溶液
        防水垢片 + 冲洗

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