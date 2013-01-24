经过独立织物专家测试和认可

该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。