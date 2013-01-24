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PerfectCare Xpress

压力式蒸汽电熨斗

GC5060/02
  • 轻松熨烫，无需设置 轻松熨烫，无需设置 轻松熨烫，无需设置
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    PerfectCare Xpress 压力式蒸汽电熨斗

    GC5060/02

    轻松熨烫，无需设置

    可按任意顺序熨烫各种可熨烫衣物，如丝质、亚麻、棉质和开士米…等，无需调节温度。飞利浦 PerfectCare Xpress 可带来出色效果，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,599.00
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    轻松熨烫，无需设置

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    轻松熨烫，无需设置

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      轻松熨烫，无需设置

      内部随附紧凑型强力蒸汽发生器

      • 65 克/分钟蒸汽输出；200 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
      • 安全自动关熄 + 防水垢
      • 安全适用于所有可熨烫衣物
      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板带来强劲的蒸汽和顺滑之感

      经过特殊设计的底板将优质的陶瓷涂层和设计精巧的蒸汽孔很好地结合在一起，为所有可熨织物带来无比顺滑之感，同时强力去除褶皱。

      安全适用于所有可熨烫的衣物

      安全适用于所有可熨烫的衣物

      安全适用于所有面料，即使是最精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在非常敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果优秀。

      使用简单方便，无需人工调节

      使用简单方便，无需人工调节

      使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。

      对所有面料实现百分之百的快速熨烫

      对所有面料实现百分之百的快速熨烫

      百分之百的快速熨烫，无需分类。更为高效的蒸汽熨烫您的所有衣物。

      经过独立织物专家测试和认可

      经过独立织物专家测试和认可

      该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

      2800 瓦熨斗可实现快速加热，带来强大的性能

      2800 瓦熨斗可实现快速加热，带来强大的性能

      2800 瓦熨斗可实现快速加热，在您的全部可熨烫衣物上带来强大的性能。

      自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽

      自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽

      在烫衣板上移动熨斗时，具有动态检测技术的创新式自动蒸汽传感器可自动启动蒸汽。这可始终为您带来所需的蒸汽量，实现有效除皱，同时减少蒸汽浪费，效果明显，实现节能

      持续强劲的蒸汽输出可达 65 克/分钟

      持续强劲的蒸汽输出可达 65 克/分钟

      持续强劲的蒸汽输出可达 65 克/分钟，能更好地为您的全部衣物去除褶皱

      最高 200 克蒸汽束喷射

      最高 200 克蒸汽束喷射

      蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

      OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

      OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

      一键设置完美适合所有衣物。始终确保蒸汽和温度的完美结合，其原因如下：1) 高级智能控制处理器可使蒸汽和温度实现完美结合 2) 超强劲气旋蒸汽设备可为所有衣物提供强劲持续的蒸汽

      三种安全自动关熄方法

      三种安全自动关熄方法

      当熨斗在底板上放置 30 秒钟、在一侧放置 30 秒钟或竖放 8 分钟时，熨斗将自动关闭。

      ECO 环保节能设置，可实现高效熨烫

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      由于生成的最优化蒸汽量，ECO 环保节能设置可确保在低能耗下实现充分熨烫

      熨斗配有智能灯光反馈指示灯

      智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
        OptimalTemp 智能温控科技
        持续蒸汽输出
        65  克/分钟
        垂直蒸汽熨烫
        前端尖型面板
        功率
        2800  瓦
        蒸汽束喷射
        200  克

      • 熨烫更舒适

        电线长度
        2.5  米

      • 易于使用

        水箱容量
        320  毫升
        防滴漏功能
        软质握把
        安全自动关熄
        电源线存储装置
        线夹
        电源线长度
        2.5  米
        灵活线缆（旋转式）
        360 度灵活线缆
        安全适用所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        防水垢片 + 冲洗

      • 可持续发展

        ECO 环保节能设置
        节能 20%

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