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8000 Series

蒸汽挂烫机

GC628/88
  • 我们出色的蒸汽解决方案 我们出色的蒸汽解决方案 我们出色的蒸汽解决方案
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    8000 Series 蒸汽挂烫机

    GC628/88

    我们出色的蒸汽解决方案

    得益于强劲的蒸汽和多角度熨衣板，立式蒸汽熨烫机 8000 系列可针对所有可熨烫衣物提供出色的除皱效果，带来便利熨烫。即使对难熨区域也能达到出色效果。 查看所有优势

    8000 Series 蒸汽挂烫机

    我们出色的蒸汽解决方案

    得益于强劲的蒸汽和多角度熨衣板，立式蒸汽熨烫机 8000 系列可针对所有可熨烫衣物提供出色的除皱效果，带来便利熨烫。即使对难熨区域也能达到出色效果。 查看所有优势

    我们出色的蒸汽解决方案

    得益于强劲的蒸汽和多角度熨衣板，立式蒸汽熨烫机 8000 系列可针对所有可熨烫衣物提供出色的除皱效果，带来便利熨烫。即使对难熨区域也能达到出色效果。 查看所有优势

    8000 Series 蒸汽挂烫机

    我们出色的蒸汽解决方案

    得益于强劲的蒸汽和多角度熨衣板，立式蒸汽熨烫机 8000 系列可针对所有可熨烫衣物提供出色的除皱效果，带来便利熨烫。即使对难熨区域也能达到出色效果。 查看所有优势

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      我们出色的蒸汽解决方案

      采用方便使用的多角度熨衣板，达到出色效果。

      • 多角度熨衣板
      • 双重加热技术
      • 最大 600 千帕泵压
      • 高达 90 克蒸汽束喷射
      可轻松选择以任何角度来熨烫衣物

      可轻松选择以任何角度来熨烫衣物

      多角度熨衣板让您可以选择以任何角度来熨烫衣物。您可以轻松地以悬挂位置、任何倾斜位置或完全水平的位置来熨烫，尽享轻松的熨烫体验。

      双重加热技术，可实现强劲的渗透蒸汽

      双重加热技术，可实现强劲的渗透蒸汽

      创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。

      OptimalTEMP 加热蒸汽喷头，无须担心烫坏衣物*

      OptimalTEMP 加热蒸汽喷头，无须担心烫坏衣物*

      蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，无须担心烫坏* 所有（可熨烫）面料。

      杀灭 99.9% 的细菌** 并去除异味

      杀灭 99.9% 的细菌** 并去除异味

      热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌**。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服穿得更久。

      强劲的蒸汽束喷射和持久的蒸汽

      强劲的蒸汽束喷射和持久的蒸汽

      90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克/分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。

      三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置

      三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置

      蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。

      折叠式顶挂钩，便于悬挂衣物

      折叠式顶挂钩，便于悬挂衣物

      折叠式顶挂钩让您可以便于将衣物悬挂到衣架上，并在无需使用时轻松折叠。

      4 层烫衣板罩，可快速地防滴漏熨烫

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      我们的 4 层烫衣板罩为您提供快速的防滴漏熨烫体验，适用于任何类型的衣物。

      旋转式熨烫机支架，使熨烫机触手可及

      旋转式熨烫机支架，使熨烫机触手可及

      可轻松地将蒸汽喷头存放在旋转式支架上，始终确保熨烫机触手可及。

      锥形烫衣板，专为难熨的位置设计

      锥形烫衣板，专为难熨的位置设计

      锥形烫衣板可轻松触及难熨的位置，有助于熨烫衣物，它适用于衣领、袖子、肩部区域和儿童衣服。

      无需除垢，提供持久蒸汽性能

      无需除垢，提供持久蒸汽性能

      蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。

      自动关熄功能，让您安枕无忧

      自动关熄功能，让您安枕无忧

      水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。

      滚轮设计，方便移动

      滚轮设计，方便移动

      采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。

      技术规格

      • 技术

        适合所有可熨烫面料
        防烫坏设计
        智能温控科技

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        35  克/分钟
        功率
        2200  瓦
        加热时间
        2  分钟
        蒸汽束喷射
        最长 90  克
        随选蒸汽
        可调蒸汽量
        5  档
        垂直蒸汽
        电压
        220-240  伏
        压力（千帕）
        最大 600 千帕泵压

      • 易于使用

        水箱容量
        2000  毫升
        分离式水箱
        电源线长度
        1.8  米
        底板前端的准确尖形设计
        在使用过程中随时重新注水
        从手柄选择蒸汽量
        硅胶蒸汽管
        特殊的注水口
        使用更卫生
        适合自来水
        自动关熄功能
        适合所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

      • 存储

        集成式滚轮
        方便携带

      • 包含附件

        可伸缩支撑杆
        防烫手套为您提供更多保护

      • 尺寸和重量

        熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
        41.2 x 78.9 x 5.2  厘米
        外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
        42.7 x 80.5 x 6.7  厘米
        泡沫层厚度
        烫衣板罩厚度：7.5  毫米
        熨烫表面
        78.9  厘米
        包装尺寸 (WxHxL)
        46.5 x 51 x 61.5  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        底座尺寸：32 x 45.2 x 34  厘米
        包装总重量
        13.2  千克
        熨衣板重量
        1.2  千克
        电熨斗的重量
        0.69  千克
        熨斗 + 基座重量
        6.3  千克
        最大支撑杆长度
        高度：155  厘米

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        节能模式
        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100%可回收纸

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          • 适合所有可熨烫面料
          • *由外部机构进行测试，固定时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。