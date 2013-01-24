多角度熨衣板让您可以选择以任何角度来熨烫衣物。您可以轻松地以悬挂位置、任何倾斜位置或完全水平的位置来熨烫，尽享轻松的熨烫体验。
创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。
蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，无须担心烫坏* 所有（可熨烫）面料。
热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌**。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服穿得更久。
90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克/分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。
蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。
折叠式顶挂钩让您可以便于将衣物悬挂到衣架上，并在无需使用时轻松折叠。
我们的 4 层烫衣板罩为您提供快速的防滴漏熨烫体验，适用于任何类型的衣物。
可轻松地将蒸汽喷头存放在旋转式支架上，始终确保熨烫机触手可及。
锥形烫衣板可轻松触及难熨的位置，有助于熨烫衣物，它适用于衣领、袖子、肩部区域和儿童衣服。
蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。
水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。
采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。
技术
快速除皱
易于使用
存储
包含附件
尺寸和重量
保修
绿色效能