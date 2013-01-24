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PerfectCare Aqua

蒸汽压力电熨斗

GC8635/02
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    PerfectCare Aqua 蒸汽压力电熨斗

    GC8635/02

    轻松熨烫，无需设置

    熨烫丝质、亚麻、棉质和开士米等材质的任何可熨烫衣物…可采用任何顺序，而且无需调节。您的飞利浦 PerfectCare 熨斗可进行快速熨烫，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,999.00
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    轻松熨烫，无需设置

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    轻松熨烫，无需设置

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    轻松熨烫，无需设置

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      轻松熨烫，无需设置

      具有 OptimalTemp 智能温控科技和 2.2 升完全可视水箱

      • 相当于5个大气压强
      • 220 克蒸汽束喷射
      • 2.2 升固定水箱
      • 搬运锁
      OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

      OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

      一键设置完美适合所有衣物。始终确保蒸汽和温度的完美结合，其原因如下：1) 高级智能控制处理器可使蒸汽和温度实现完美结合 2) 超强劲气旋蒸汽设备可为所有衣物提供强劲持续的蒸汽

      使用简单方便，无需人工调节

      使用简单方便，无需人工调节

      使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。

      安全适用于所有可熨烫的衣物

      安全适用于所有可熨烫的衣物

      安全适用于所有面料，即使是最精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在非常敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果优秀。

      经过独立织物专家测试和认可

      经过独立织物专家测试和认可

      该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

      高达 5 个大气压强

      高达 5 个大气压强

      蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

      大号 2.2 升完全可视水箱

      大号 2.2 升完全可视水箱

      PerfectCare Aqua 具有该独一无二的功能：大号水箱；确保长时间熨烫而无需为水箱注水。令熨烫过程更轻松，更快速。出色的完全可视水箱设计，使您可以从任意角度看到水位。

      可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

      可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

      飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。

      轻松有效地去除水垢，从而延长其使用寿命

      轻松有效地去除水垢，从而延长其使用寿命

      超持久蒸汽性能：飞利浦独有的轻松除垢功能可提供一种完美方式来去除水垢积聚，并延长蒸汽电熨斗的使用寿命。熨斗将通过指示灯和声音提醒您何时进行清洁。仅当产品冷却后，才可进行清洁，只需打开轻松除垢旋钮，即可收集杯中脏水和水垢。

      全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦最高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

      安全锁定熨斗，轻松携带产品

      安全锁定熨斗，轻松携带产品

      安全锁定飞利浦蒸汽电熨斗，轻松携带压力式蒸汽发生器。

      在所有面料上都可实现百分之百的快速，没有比这更快的熨斗了

      对最难烫的面料也可实现百分之百的快速，没有其它的蒸汽熨烫机从开始到结束都可以如此迅速。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
        OptimalTemp 智能温控科技
        蒸汽输出
        蒸汽束喷射
        220  克
        垂直蒸汽熨烫
        压力
        高达 5
        前端尖型面板
        功率
        2400  瓦

      • 易于使用

        水箱容量
        2200  毫升
        注水和倒水
        超大注水孔
        随时重注
        安全自动关熄
        存储解决方案
        搬运锁
        软管存放
        软管存放储藏格
        电源线长度
        1.8  米
        软管长度
        1.6  米
        安全适用所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        低水量警报
        加热时间
        2  分钟
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        轻松除垢
        除垢提示

      • 技术规格

        产品尺寸
        36.2 x 27 x 26.3  厘米
        电熨斗的重量
        1  千克
        熨斗 + 基座重量
        4.5  千克

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