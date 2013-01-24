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PerfectCare Expert

增压式蒸汽电熨斗

GC9240/02
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    PerfectCare Expert 增压式蒸汽电熨斗

    GC9240/02

    超快熨烫

    熨烫丝质、亚麻、棉质和羊绒等材质的任何可熨烫衣物...可采用任何顺序，而且无需调节。您的飞利浦 PerfectCare 熨斗可进行快速熨烫，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,999.00
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    超快熨烫

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      超快熨烫

      无需调节温度

      • 高达 6.5 个大气压强
      • 260 克蒸汽束喷射
      • 搬运锁
      • 1.5 升分离式水箱
      在 2 分钟内可用，无加水限制

      在 2 分钟内可用，无加水限制

      在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。

      1.5 升分离式水箱，可让您持续熨烫 2 小时

      1.5 升分离式水箱，可让您持续熨烫 2 小时

      水箱可拆卸，便于在水龙头下注水。超大注水孔，让您可以快速注水。得益于 1.5 升水箱容量，您可以持续熨烫 2 小时而无需注水。

      轻松有效地去除水垢，从而延长其使用寿命

      轻松有效地去除水垢，从而延长其使用寿命

      超持久蒸汽性能：飞利浦独有的轻松除垢功能可提供一种完美方式来去除水垢积聚，并延长蒸汽电熨斗的使用寿命。熨斗将通过指示灯和声音提醒您何时进行清洁。仅当产品冷却后，才可进行清洁，只需打开轻松除垢旋钮，即可收集杯中脏水和水垢。

      全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦最高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定

      从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定。保证不会烫坏任何可熨烫面料。突破性的技术包括 1) 高级智能控制处理器，用于精确控制底板温度。无需调节温度 2) 超强劲气旋蒸汽设备，提供强劲持续的蒸汽，令熨烫更轻松，更快速。

      可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

      可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

      飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。

      可将电熨斗安全锁定在底座上

      可将电熨斗安全锁定在底座上

      蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。

      高达 260 克蒸汽束喷射

      高达 260 克蒸汽束喷射

      蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

      经过独立织物专家测试和认可

      该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。

      高达 6 个大气压强

      蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        OptimalTemp 智能温控科技
        Y
        蒸汽束喷射
        260  克
        垂直蒸汽熨烫
        Y
        压力
        高达 6
        前端尖型面板
        Y
        功率
        2400  瓦
        安全放置
        蒸汽输出控制
        Y
        可调蒸汽量设置
        Y

      • 易于使用

        水箱容量
        1500  毫升
        注水和倒水
        • 分离式水箱
        • 加大注水孔
        随时重注
        Y
        加热时间
        2  分钟
        安全自动关熄
        Y
        存储解决方案
        搬运锁
        软管存放
        软管存放储藏格
        电源线存储装置
        电线储藏格
        电源线长度
        1.8  米
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性
        软管长度
        1.7  米
        安全适用所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        Y
        除水垢溶液
        轻松除垢
        除垢提示
        Y

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