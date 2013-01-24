可以安全地将高温底板放置在熨衣板上

飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。