超快熨烫
熨烫丝质、亚麻、棉质和羊绒等材质的任何可熨烫衣物...可采用任何顺序，而且无需调节。您的飞利浦 PerfectCare 熨斗可进行快速熨烫，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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在 2 分钟内即可使用蒸汽，熨烫期间可随时注水。
水箱可拆卸，便于在水龙头下注水。超大注水孔，让您可以快速注水。得益于 1.5 升水箱容量，您可以持续熨烫 2 小时而无需注水。
超持久蒸汽性能：飞利浦独有的轻松除垢功能可提供一种完美方式来去除水垢积聚，并延长蒸汽电熨斗的使用寿命。熨斗将通过指示灯和声音提醒您何时进行清洁。仅当产品冷却后，才可进行清洁，只需打开轻松除垢旋钮，即可收集杯中脏水和水垢。
全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦最高端的底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。
从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，无所需温度设定。保证不会烫坏任何可熨烫面料。突破性的技术包括 1) 高级智能控制处理器，用于精确控制底板温度。无需调节温度 2) 超强劲气旋蒸汽设备，提供强劲持续的蒸汽，令熨烫更轻松，更快速。
飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。
蒸汽熨烫机具有安全搬运锁。您可以将电熨斗安全锁定在底座上，让其更加安全，以减少触碰高温底板在风险。您也可以轻松搬运电熨斗。
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
该电熨斗经 DWI、IWTO 和 Woolmark 等独立的织物专业机构测试和认可，熨烫性能出色。Woolmark Apparel Care 项目帮助消费者识别经 Woolmark Company 认可的适用于羊毛产品的优质衣物护理产品。飞利浦以其独有的 OptimalTemp 智能温控科技成为迄今为止唯一通过 Woolmark Gold 标准认证的品牌。您可以确信经 Woolmark 认可的衣物护理产品是任何羊毛衣物的理想选择。
蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。
快速强效除皱
易于使用
除水垢系统