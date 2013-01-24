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集成式烫衣板

GC9940/05
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    WardrobeCare 集成式烫衣板

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    事半功倍

    飞利浦 Wardrobe Care GC9940/05 集成式熨烫系统为您提供从安装到存储的一体化轻松熨烫体验。有源熨衣板结合强劲熨斗，在家中即可实现专业熨烫效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥21,999.00
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      采用 DualProtect 防水垢系统设计，确保系统实现 99% 无水垢。这一易于使用的防水垢系统保护系统不受水垢侵袭，延长其使用寿命。特别设计的防水垢滤芯和更换滤芯后的额外冲洗周期带来双重保护，防止水垢进入系统。双重保护，让您可以享受无水垢烦恼的轻松熨烫。

      具有吹风和吸力功能的有源熨衣板

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      轻松实现卓越熨烫效果。有源熨衣板带有风扇，可带来吹风和吸力功能。吹风功能让您的电熨斗在气垫之上移动，是轻质和精细面料织物的理想之选，避免在暗色织物上形成褶皱和亮点。吸力功能有助于使衣物固定在熨衣板上，让您可以在裤子上打造理想褶线。

      衬衣形末端，令衬衣熨烫轻松

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      您现在终于可以轻松熨烫衬衣了。多亏了这一特别设计形状的熨衣板，一端专为衬衣而设计，令衬衣熨烫加倍方便、快捷。衬衣贴合熨衣板肩膀形状的一端，因此您无需在熨衣板上不断地摆放衬衣。一次即可熨烫好背部和肩部，从而为您节省时间和精力。

      OptimalTemp 智能温控科技：轻松熨烫、无需设置

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      特别设计且具突破性的 OptimalTemp 智能温控科技可在所有衣物上实现蒸汽和温度的结合，高效、轻柔地去除褶皱。熨烫过程平和、安全和快捷。再也无需调整温度或蒸汽，没有烧坏精细衣物的风险，不再需要在不同衣物间等待电熨斗加热或冷却。

      特别的手推车设计，带可折叠烫衣板

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      特别的手推车设计，带可折叠烫衣板。飞利浦 WardrobeCare 的特别设计使其成为市场上容易安装和存储的集成式烫衣板*。*与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。

      快速熨烫：高达 6 巴的蒸汽压力、120 克/分钟的蒸汽输出

      快速熨烫：高达 6 巴的蒸汽压力、120 克/分钟的蒸汽输出

      快速熨烫通过高达 6 巴的蒸汽压力和高达 120 克/分钟的持续蒸汽输出来实现。多亏了其强劲的性能和 OptimalTemp 智能温控科技，使用 WardrobeCare 进行熨烫，比市场上的其他集成式烫衣板迅速。* *与主要竞争对手进行测试比较，SLG，2011 年 5 月。

      带有压力式蒸汽发生器的集成式烫衣板

      带有压力式蒸汽发生器的飞利浦集成式烫衣板。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
        持续蒸汽输出
        120  克/分钟
        垂直蒸汽熨烫
        压力
        高达 6
        前端尖型面板
        功率
        2000 - 2400  瓦

      • 易于使用

        注水和倒水
        • 分离式水箱
        • 超大注水孔
        随时重注
        加热时间
        2  分钟
        软质握把
        安全自动关熄
        电源线存储装置
        自动绕线装置
        电源线长度
        2.5  米
        灵活线缆（旋转式）
        180 度线缆灵活性
        软管长度
        1.6  米
        安全适用所有面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        水箱容量
        1600  毫升

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        除水垢溶液
        DualProtect 防水垢系统

      • 技术规格

        电熨斗的重量
        1.3  千克
        熨斗 + 基座重量
        20  千克
        产品尺寸
        56.6 x 46.7 x 79.7  厘米
        电压
        220-240  伏

      • 附件

        纤细织物保护器
        OptimalTemp 智能温控科技

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        电话订购:4008 800 008
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