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  • 好内胆，煮出米饭好内涵 好内胆，煮出米饭好内涵 好内胆，煮出米饭好内涵

    Viva Collection 智能电饭煲

    HD3157/21

    好内胆，煮出米饭好内涵

    飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合大型控制面板，内设精准温控程序，采用极其耐用的一流 5 层瑰金内锅，导热均匀，米饭更美味

    查看所有优势

    Viva Collection 智能电饭煲

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    好内胆，煮出米饭好内涵

    缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭

    • 5 升
    • 10 杯量
    • 简约风格
    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜

    可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

    使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式

    2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅

    2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅

    2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅

    重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭

    重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭

    使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。

    程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心

    程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心。

    智能化控制，使食物更新鲜，营养不流失

    智能化控制，使食物更新鲜，营养不流失

    可拆卸式蒸汽阀，便于清洁

    可拆卸式蒸汽阀，便于清洁

    2 种米饭和 5 种食物菜单，提供更多精致美味之选

    7 大精选菜单包括：标准煮饭、特快煮、蛋糕、煲仔饭、重新加热和粥/汤。智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道

    贴心设计配件

    可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      彩色钢
      颜色
      香槟金色
      控制面板颜色
      香槟金色

    • 附件

      塑料蒸架
      量杯
      汤勺
      刮铲

    • 技术规格

      电线长度
      1.0  m
      电压
      220  V
      额定功率
      860  W
      频率
      50  Hz
      容量
      5/10  Litres / cups

    • 普通参数

      5 种烹饪菜单
      12 小时保温
      重新加热功能
      即刻享用新鲜米饭
      摆动式提手，取放便利，优雅美观
      可拆卸电源线，存放方便
      持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
      电源故障期间的程序记忆功能

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