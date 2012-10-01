Viva Collection 智能电饭煲
好内胆，煮出米饭好内涵
飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合大型控制面板，内设精准温控程序，采用极其耐用的一流 5 层瑰金内锅，导热均匀，米饭更美味 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
好内胆，煮出米饭好内涵
缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭
24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜
可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即时可享用美味饭菜。
自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜
使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
2.0 毫米 5 层金色加厚内锅，传热出色，焖煮更全面，米饭不夹生不沾锅
重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。
程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心
程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心。
智能化控制，使食物更新鲜，营养不流失
智能化控制，使食物更新鲜，营养不流失
可拆卸式蒸汽阀，便于清洁
可拆卸式蒸汽阀，便于清洁
2 种米饭和 5 种食物菜单，提供更多精致美味之选
7 大精选菜单包括：标准煮饭、特快煮、蛋糕、煲仔饭、重新加热和粥/汤。智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道
贴心设计配件
可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
彩色钢
- 颜色
-
香槟金色
- 控制面板颜色
-
香槟金色
-
附件
- 塑料蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 汤勺
-
是
- 刮铲
-
是
-
技术规格
- 电线长度
-
1.0
m
- 电压
-
220
V
- 额定功率
-
860
W
- 频率
-
50
Hz
- 容量
-
5/10
Litres / cups
-
普通参数
- 5 种烹饪菜单
-
是
- 12 小时保温
-
是
- 重新加热功能
-
即刻享用新鲜米饭
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
-
是
- 可拆卸电源线，存放方便
-
是
- 持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果
-
是
- 电源故障期间的程序记忆功能
-
是
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