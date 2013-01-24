可调整时间和温度控制

集成计时器可以预设长达 60 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括声音指示，让您知道菜品已准备就绪。完全可调的温度控制可为正在烹饪的食物预设理想加热设置，最高可达 200 度。让您尽享酥脆的金黄色薯条、小吃、美味鸡肉等美食，所有食物均在理想的时间内以适宜温度精心烹制。