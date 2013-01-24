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Daily Collection

Airfryer 空气炸锅

HD9212/41
  • 健康的煎炸方式！ 健康的煎炸方式！ 健康的煎炸方式！
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    Daily Collection Airfryer 空气炸锅

    HD9212/41

    健康的煎炸方式！

    飞利浦高速热风循环技术让您用空气煎炸食物，需油很少或根本无需用油，就能带来食物外酥里嫩的极佳口感和美妙味道！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    Daily Collection Airfryer 空气炸锅

    健康的煎炸方式！

    飞利浦高速热风循环技术让您用空气煎炸食物，需油很少或根本无需用油，就能带来食物外酥里嫩的极佳口感和美妙味道！ 查看所有优势

    健康的煎炸方式！

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    官方建议零售价: ￥999.00

    Daily Collection Airfryer 空气炸锅

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      健康的煎炸方式！

      出色效果源于飞利浦高速热风循环技术

      • 空气炸锅
      • 黑灰色
      • 容量:0.8千克
      Airfryer 空气炸锅，让您实现炸，烘，焗，烤

      Airfryer 空气炸锅，让您实现炸，烘，焗，烤

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用高速热风循环技术，不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您最爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。

      手动调整时间和温度控制

      手动调整时间和温度控制

      一体式计时器可以让您预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。完全可调的温度控制可让您为食物预设理想烹饪温度，最高可达200度以上。让您尽享金黄色脆炸薯条、小吃、鸡肉、肉类等美食。合适的时间和温度，助您烹饪美妙食物。

      健康煎炸源于高速热风循环技术

      健康煎炸源于高速热风循环技术

      借助高速热风循环技术，Airfryer 空气炸锅可使热空气在金属网格烹饪炸篮周围循环流动，只需少量油或不添加油，即可进行煎炸、烘焙和烧烤。底部的海星底盘设计可促进空气循环，确保将您喜爱的食物烹制均匀。

      精心的设计，让烹饪更美味低脂

      精心的设计，让烹饪更美味低脂

      飞利浦 Airfryer 空气炸锅拥用精心的设计：快速循环的热空气、海星底盘设计和优化的加热模式，让您快速、便捷、更健康地烹饪出各种美味大餐，而不必要添加油。

      与普通油炸锅相比，更易于清洁，油烟味更少

      与普通油炸锅相比，更易于清洁，油烟味更少

      可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清 洗，清洁非常快捷方便。与普通深油炸锅相比，采用高速热风循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您和家中远离油烟味，保持健康家居环境。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 防滑底座
        时间控制
        30 分钟

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        电线长度
        0.8  米
        功率
        1300  瓦
        电压
        220  伏
        炸篮容量
        28  安士

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        287 x 315 x 384  毫米
        产品重量
        7.0  千克

      • 设计

        颜色
        黑灰色

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

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