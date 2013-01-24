借助高速热风循环技术，Airfryer 空气炸锅可使热空气在金属网格烹饪炸篮周围循环流动，只需少量油或不添加油，即可进行煎炸、烘焙和烧烤。底部的海星底盘设计可促进空气循环，确保将您喜爱的食物烹制均匀。
一体式计时器可以让您预设长达 30 分钟的烹饪时间。自动关闭功能包括“就绪”声音指示。完全可调的温度控制可让您为食物预设理想烹饪温度，最高可达200度以上。让您尽享金黄色脆炸薯条、小吃、鸡肉、肉类等美食。合适的时间和温度，助您烹饪美妙食物。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅采用高速热风循环技术，不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您最爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美 食。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅拥用精心的设计：快速循环的热空气、海星底盘设计和优化的加热模式，让您快速、便捷、更健康地烹饪出各种美味大餐，而不必要添加油。
可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清 洗，清洁非常快捷方便。与普通深油炸锅相比，采用高速热风循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您和家中远离油烟味，保持健康家居环境。
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理
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