食品制作手册中各种丰富有趣的食谱应有尽有

该食谱由多名烹饪专家编写，带给您可在 Airfryer 空气炸锅中烹饪的各种低脂肪煎炸食物的灵感。其中还介绍了展示产品多功能性的食谱，让您以健康、快速和方便的方式煎炸、烘焙和炒制食物。