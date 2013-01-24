健康、美味，现在更能远程操控。
根据您的喜好，从数百种* 推荐的美味佳肴中选择。配对到 NutriU 应用程序，选择一个食谱并发送到您的空气炸锅。坐在舒适的沙发上远程操控您的餐食制作，一旦制作完毕，应用程序就会告诉您！
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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与 NutriU 应用程序配对，查找可以使用 Airfryer 空气炸锅烹饪的数百种* 美味佳肴。您使用 NutriU 的次数越多，就能获取越多的个性化建议。您可以轻松地从 Google Play 商店或 Apple Store 下载我们的 NutriU 应用程序，然后将其与您的 Airfryer 空气炸锅配对。
探索数百种* 令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且便于制作。Nutriu 应用程序中的大多数食谱由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。
释放内心的烹饪热情，勇敢尝试制作各种美味健康菜肴。NutriU 应用程序将为您提供逐步指导，以便您每天制作您和家人喜爱的自制美食。
选择食谱，将其发送到 Airfryer 空气炸锅，您只需舒适地躺在沙发上便可随时确认烹饪进度。烹饪完成后，您会收到系统提示。
烹饪过程已实现语音控制。
专利高速空气循环技术，采用“海星”底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油甚至不用油。
飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%***。
飞利浦是业内出色的低脂肪空气炸锅品牌****。10 多年来，我们的专家团队一直在完善 Airfryer 空气炸锅技术。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XL 的设计充分考虑了您的家庭需求。1.2 千克容量的炸篮与 6.2 升炸锅相结合，可帮助您烹饪各种美食。可为您的家人和朋友一次制作 5 份美食。
轻触图标即可烹饪。预设程序包括冷冻小食、新鲜薯条、肉、鱼、鸡腿、蛋糕，以及烤蔬菜。
随时准备享用美食。进入保温模式，您的食物将可以保持固定温度长达 30 分钟。
全新飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅带您探索包含无限可能的美食新世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤乃至重新加热！无论您选择制作何种美食，每次都能将食物烹制到理想状态。
所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。
普通参数
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
原产地
服务
可持续发展