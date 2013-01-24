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Essential XL Airfryer 空气炸锅

HD9280/51
  • 健康、美味，现在更能远程操控。 健康、美味，现在更能远程操控。 健康、美味，现在更能远程操控。
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    Essential XL Airfryer 空气炸锅

    HD9280/51

    健康、美味，现在更能远程操控。

    根据您的喜好，从数百种* 推荐的美味佳肴中选择。配对到 NutriU 应用程序，选择一个食谱并发送到您的空气炸锅。坐在舒适的沙发上远程操控您的餐食制作，一旦制作完毕，应用程序就会告诉您！

    Essential XL Airfryer 空气炸锅

    健康、美味，现在更能远程操控。

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      与 NutriU 匹配连接，尽享美妙烹饪体验

      • 专利高速空气循环技术
      • 1.2 千克，6.2 升
      • 绿色/银色
      • 无线智能连接
      根据您的喜好打造每日新食谱灵感

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      与 NutriU 应用程序配对，查找可以使用 Airfryer 空气炸锅烹饪的数百种* 美味佳肴。您使用 NutriU 的次数越多，就能获取越多的个性化建议。您可以轻松地从 Google Play 商店或 Apple Store 下载我们的 NutriU 应用程序，然后将其与您的 Airfryer 空气炸锅配对。

      精致多样的 Airfryer 空气炸锅美味食谱，让您享受每日健康生活

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      探索数百种* 令人垂涎的 Airfryer 空气炸锅食谱，这些食谱既美味又健康，而且便于制作。Nutriu 应用程序中的大多数食谱由营养专家精挑细选，适合日常烹饪。

      逐步指导，助您制作更复杂的菜肴

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      释放内心的烹饪热情，勇敢尝试制作各种美味健康菜肴。NutriU 应用程序将为您提供逐步指导，以便您每天制作您和家人喜爱的自制美食。

      从手机或平板电脑确认烹饪过程

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      选择食谱，将其发送到 Airfryer 空气炸锅，您只需舒适地躺在沙发上便可随时确认烹饪进度。烹饪完成后，您会收到系统提示。

      语音远程控制

      语音远程控制

      烹饪过程已实现语音控制。

      专利高速空气循环技术带来健康煎炸方式

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      专利高速空气循环技术，采用“海星”底盘设计，通过回旋热空气来制作外酥里嫩的美食，整个烹饪只需少量油甚至不用油。

      油炸食品的脂肪量降低 90%***

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      飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹制到松脆程度，将脂肪量降低 90%***。

      业内出色的低脂肪空气炸锅****

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      飞利浦是业内出色的低脂肪空气炸锅品牌****。10 多年来，我们的专家团队一直在完善 Airfryer 空气炸锅技术。

      XL 尺寸。适合全家

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      飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XL 的设计充分考虑了您的家庭需求。1.2 千克容量的炸篮与 6.2 升炸锅相结合，可帮助您烹饪各种美食。可为您的家人和朋友一次制作 5 份美食。

      带 7 个预设的触摸屏

      带 7 个预设的触摸屏

      轻触图标即可烹饪。预设程序包括冷冻小食、新鲜薯条、肉、鱼、鸡腿、蛋糕，以及烤蔬菜。

      保温功能

      保温功能

      随时准备享用美食。进入保温模式，您的食物将可以保持固定温度长达 30 分钟。

      煎炸，烘焙，烧烤，烘烤，以及重新加热。

      煎炸，烘焙，烧烤，烘烤，以及重新加热。

      全新飞利浦 Essential Airfryer 空气炸锅带您探索包含无限可能的美食新世界：煎炸、烘焙、烧烤、烘烤乃至重新加热！无论您选择制作何种美食，每次都能将食物烹制到理想状态。

      使用简单，清洁方便

      使用简单，清洁方便

      所有可拆卸部件均可用洗碗机清洗。我们 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮带有不粘涂层，便于清洁。使用空气煎炸意味着您的家中不会再有使用传统油炸方式所产生的异味。

      技术规格

      • 普通参数

        产品功能
        • 自动关机功能
        • 冷却外壁
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 电源指示灯
        • 快速清洁
        • LED屏幕
        • 时间控制
        • 专利高速空气循环技术

      • 设计和外观

        机身材料
        塑料
        颜色
        绿色

      • 技术规格

        电线长度
        0.8  米
        功率
        2000  瓦

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        403 x 315 x 307  毫米
        产品重量
        5.55  千克

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

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          • * 就鸡肉和猪肉的脂肪量与重油电炸锅和煎锅相比
          • * * 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比
          • * * * 资料来源：Euromonitor International Ltd。低脂肪油炸产品类别定义；零售总量（单位），2020 年数据